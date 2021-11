Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng

(Baoquangngai.vn)- Trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 40-130 mm, riêng lưu vực hồ Diên Trường 160-170mm.

Mời nghe đọc bản tin:

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên ngày và đêm nay (15/11) khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 120mm.

Lượng mưa trong 24 giờ tới cụ thể như sau:

+) Vùng núi phía Bắc tỉnh (Trà Bồng): Phổ biến từ 40 - 80 mm.

+) Vùng núi phía Tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): Phổ biến từ 40 - 70 mm, có nơi trên 80 mm.

+) Vùng núi phía Tây Nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): Phổ biến từ 50 - 90 mm, có nơi trên 100 mm.

+) Vùng đồng bằng phía Tây Bắc tỉnh (Bình Sơn, Sơn Tịnh): Phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120mm.

+) Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành): Phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100mm.

+) Vùng đồng bằng phía Nam (Mộ Đức, Đức Phổ): Phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.

+) Vùng biển, hải đảo (Lý Sơn): Phổ biến từ 50 - 80 mm.

Cảnh báo: Từ ngày 16/11, mưa lớn ở khu vực Quảng Ngãi tiếp tục diễn biến phức tạp cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.

PV