Sẵn sàng các kịch bản

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Trung bình mỗi ngày, số ca mắc Covid-19 luôn ở mức 2 con số và tại nhiều địa phương, số ca cộng đồng không rõ nguồn lây vẫn liên tục xuất hiện. Trong khi đó, từ nay đến cuối năm, Quảng Ngãi sẽ đối mặt với mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất... thường xuyên hơn. Trước mắt, những ngày tới, sẽ có đợt mưa lớn và thời tiết diễn biến phức tạp, buộc chúng ta phải sẵn sàng cho kịch bản thiên tai và dịch bệnh cùng xảy ra một thời điểm.

Còn nhớ đợt mưa lũ gần cuối tháng 10 vừa qua, hơn 11 nghìn ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 - 1m; hàng nghìn người dân phải di dời đến nơi an toàn. Nếu chẳng may, tình hình này lặp lại, cùng với dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện tại những địa phương xảy ra ngập lụt, bị cô lập, thì công tác ứng phó sẽ rất khó khăn. Bởi đặc thù của việc dập dịch là cách ly F0, F1, không để tiếp xúc với cộng đồng. Do đó, các cấp, ngành, địa phương phải tính toán cụ thể để đạt được 2 mục tiêu: “Vừa phòng, chống dịch; vừa phòng, chống thiên tai”.

Nghĩa là, các phương án di dời người dân, hỗ trợ người dân trong khu sơ tán, khu cách ly, khu bị cô lập, chuẩn bị thuốc men, lương thực, thực phẩm... phải cụ thể. Rồi tính toán quá trình di chuyển người dân, di dời đến nơi an toàn sao cho tuân thủ quy định 5K để nếu có người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 thì không lây bệnh lẫn nhau. Mặt khác, vào mùa mưa bão, nhiều loại bệnh nguy hiểm khác cũng sẽ dễ xuất hiện vì môi trường có gia súc, gia cầm bị chết, giếng nước bị ngập dẫn đến thiếu nước sạch; thời tiết bất thường... Khi ấy, “dịch chồng dịch” sẽ gây áp lực lên ngành y tế.

Ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, chúng ta không hoang mang, nhưng cũng không được lơ là, chủ quan. Trong đó, yếu tố con người là quan trọng nhất. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt những công việc được giao, luôn cảnh giác với thiên tai, dịch bệnh. Cùng với đó là phân công, phân nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị phải rõ ràng, việc phối hợp cần nhịp nhàng, nhất là giữa lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và lực lượng y tế.

Thiên tai, dịch bệnh xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp chúng ta tránh được những tổn thất nặng nề. Việc ứng phó với thiên tai, dịch bệnh xảy ra cùng lúc là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần nhiều nguồn lực. Vì vậy, để đối mặt với những tình huống có thể xảy ra, các cấp, ngành, địa phương cần sẵn sàng các kịch bản, phương án thật sự chi tiết và có tính khả thi cao.

HOÀNG ANH