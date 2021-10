Đại biểu HĐND các cấp: Tiếp xúc cử tri các địa phương

(Baoquangngai.vn)- Sáng 8/10, đại biểu HĐND các cấp đã tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh.

* Đại biểu HĐND tỉnh, huyện Bình Sơn và các xã đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn bằng hình thức trực tuyến, với điểm cầu huyện Bình Sơn và 10 điểm cầu tại các xã. Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn Lương Kim Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bình Sơn phản ánh một số nội dung như: Cần đầu tư kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở 2 bên bờ sông Trà Bồng, kè chống sạt lở bờ biển ở xã Bình Châu; đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn và nâng cấp, gia cố các hồ chứa nước; hỗ trợ kinh phí để huyện khắc phụ hậu quả sau cơn bão số 9 năm 2020 và bão số 5 vừa qua; sớm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đã dồn điền đổi thửa; quan tâm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng, học sinh, sinh viên...

Cử tri huyện Bình Sơn mong muốn, UBND tỉnh xem xét tạo điều kiện để cho các cảng cá hoạt động trở lại đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

* Sáng 8/10, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na; Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trương Thị Mỹ Trang và đại biểu HĐND huyện Sơn Tịnh đã tiếp xúc cử tri xã Tịnh Sơn.

Cử tri xã Tịnh Sơn đã nêu các ý kiến, kiến nghị như: Quan tâm tu sửa đường dây điện ở các đội 10, 11, 12, thuộc thôn Phước Lộc Tây. Cần hỗ trợ nguồn vắc xin Covid-19 cho địa phương để người dân được tiêm vắc xin phòng, chống dịch. Tình trạng sạt lở dọc sông Trà Khúc ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhà cửa, tính mạng của người dân.

Xã cần xây dựng nghĩa trang nhân dân để người dân có nơi chôn cất tập trung. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Nâng mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác ở thôn, xóm...

* Sáng 8/10, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương đã tiếp xúc cử tri xã Hành Thuận (Nghĩa Hành).

Cử tri xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hành Thuận đã có ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: Cầu kênh ở thôn An Phú nhỏ hẹp, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; tuyến kênh N8 qua các thôn Đại An Đông 1, Đại An Đông 2 gây ngập úng 100ha đất nông nghiệp; cơ sở vật chất các trường trên địa bàn xã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy, học, chăm sóc trẻ; Nhà nước cần đầu tư xây mới Trạm Y tế xã, vì thiếu phòng chức năng, chật hẹp; có chế độ phụ cấp cho cộng tác viên dân số.

Sau khi nghe phản ánh của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các huyện và các xã đã trả lời cụ thể các ý kiến. Một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, đại biểu HĐND tỉnh sẽ có kiến nghị bằng văn bản và trả lời cho cử tri theo quy định.

NHÓM CTV