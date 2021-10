Phòng chống chuối gãy đổ Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 6 - 8/10, khu vực Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vì vậy, người dân xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) đã chủ động tìm cọc tre chống đỡ cây chuối để tránh gãy đổ. Xã Hành Tín Đông là “thủ phủ” trồng chuối, nổi tiếng với những vườn chuối ngự trĩu quả. Xã có 50 hộ trồng 20ha chuối ngự và các loại chuối khác. Nhờ có cây chuối nên thu nhập của người dân được cải thiện, bình quân thu 40 tạ/ha, mỗi năm thu 100- 150 triệu đồng/ha. Bắt đầu vào mùa mưa, cây chuối phát triển nhanh hơn do đủ nước, việc thu hoạch chuối diễn ra liên tục từ tháng 9 âm lịch đến giáp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thời điểm này, bão lũ diễn ra dễ gây thiệt hại lớn. Ông Lê Xuân Hòa, ở xã Hành Tín Đông cho biết, tôi trồng 1ha chuối ngự, chuối lùn, chuối mật... Ngay từ đầu mùa, tôi đã dùng rất nhiều cây tre để chống đỡ cây chuối. Thậm chí, một số nhà vườn còn dùng cả những cây sắt chụm lại để chống cây chuối. Bên cạnh đó, việc tạo mương thoát nước cho hàng chuối cũng tránh ngập gây thối gốc. NG.DIỆU - B.LOAN