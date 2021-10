Quảng Ngãi mưa lớn trên diện rộng

(Baoquangngai.vn)- Tin từ Đài dự báo Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao tiếp tục duy trì, nên khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to với lượng mưa trong 12 giờ qua phổ biến 20-70mm, riêng Dung Quất 73.2mm.

Do ảnh hưởng của hình thế trên nên từ ngày hôm nay (6/10) đến ngày 8/10 khu vực Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to và có nơi có dông với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm/đợt.

Lượng mưa trong 24 giờ tới (Từ 07 giờ ngày 6/10 đến 7 giờ ngày 7/10) cụ thể như sau:

+) Vùng núi phía Bắc tỉnh (Trà Bồng): Phổ biến 80 - 150 mm.

+) Vùng núi phía Tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): Phổ biến từ 80 - 150 mm

+) Vùng núi phía Tây Nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): Phổ biến từ 80 - 150 mm

+) Vùng đồng bằng phía Tây Bắc tỉnh (Bình Sơn, Sơn Tịnh): Phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

+) Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành): Phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

+) Vùng đồng bằng phía Nam (Mộ Đức, Đức Phổ): Phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250 mm

+) Vùng biển, hải đảo (Lý Sơn): Phổ biến từ 100 - 150 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

PV