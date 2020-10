Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 9 tại Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã báo cáo nhanh với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và các thành viên trong đoàn công tác về những thiệt hại ban đầu của tỉnh sau khi cơn bão số 9 đổ bộ vào.

Theo thống kê đến tối qua (28.10), bão số 9 là làm 13 người bị thương;165 nhà dân bị sập; 84.499 nhà tốc mái, hư hỏng; gần 300 trụ sở cơ quan tốc mái, hư hỏng; 151 điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng; chợ Sông Vệ và chợ Nghĩa Phú bị tốc mái; một số ca nô, thuyền neo trú tại cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm....

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh báo cáo với Đoàn công tác

Ngay sau khi bão số 9 tan, hoàn lưu của bão gây ra mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống mưa, lũ lớn.

Đồng thời, tổ chức các đoàn đi đến các địa phương vùng trũng thấp, thường xuyên ngập lụt, có nguy cơ cao về sạt lở để chỉ đạo, tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp. Theo đó, các địa phương đã tiến hành di dời 26.000 người dân lưu vực sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu sau bão; chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại sau bão, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, trường học hư hỏng để sớm sớm tái thiết cuộc sống.

Để khắc phục tạm thời các thiệt hại do bão số 9 gây ra nhằm ổn định bước đầu đời sống dân sinh của người dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ bước đầu cho tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ để ổn định dân sinh và 10 tỷ ổn định khôi phục sản xuất, thiệt hại nông nghiệp.

Về lâu dài, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn đê điều và neo trú, tránh trú bão an toàn cho tàu cá, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ NN& PTNT quan tâm kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh đầu tư công trình Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Sa Huỳnh; Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Tịnh Hòa; Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; Kè chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ;...

Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, tỉnh Quảng Ngãi nằm trong tâm bão nên thiệt hại rất nặng nề, thế nhưng điều đáng mừng nhất là không có thiệt hại về người. Đây được xem là thành công của Quảng Ngãi trong công tác chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức ứng phó với bão số 9.

Bộ trưởng cho rằng, chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân là yếu tố quan trọng để ứng phó hiệu quả với thiên tai, là bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác ứng phó với bão, lũ trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, mặc dù cơn bão không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản của người dân là rất lớn, nhiều ngôi nhà của người dân bị hư hỏng nặng. Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung tổ chức đưa những hộ dân di dời, sơ tán tránh bão trở về nhà an toàn; tiếp tục ra soát di dời dân ở những vũng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao ngập sâu, chia cắt, sạt lở đến nơi an toàn; lên kế hoạch dồn sức hỗ trợ khắc phục các nhà dân bị sập đổ, bị tốc mái, hư hỏng để ổn định dân sinh; sửa chữa, khắc phục ngay cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là điện, nước, các công trình giáo dục, y tế,…trong thời gian nhanh nhất có thể.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cần phải chú ý đến việc không được để tình trạng các đơn vị bán vật liệu xây dựng tự nâng giá, cũng như thiếu vật tư, vật liệu, sửa chữa lại nhà cho người dân. Cần phải chú ý đến vấn đề môi trường, không để tình hình dịch bệnh bùng phát, …

Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến kiểm tra và thăm hỏi người dân vùng bị ảnh hưởng do bão số 9

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra thực tế một số khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 9.

