"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động, di dời người dân tránh trú bão ngay trong đêm

(Baoquangngai.vn)- Bất chấp đêm mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9, nhưng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vẫn kiên trì đến từng nhà vận động các hộ dân ở vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

19h ngày 27.10, ở khu vực xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi) đã xuất hiện gió lớn và mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão số 9. Tuy nhiên, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy cùng đồng chí trong lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an và chính quyền địa phương vẫn chia thành các tổ công tác đến từng nhà vận động các hộ dân ở xã Nghĩa An còn ‘bám trụ’ ở nhà, khẩn cấp rời nhà đến nơi an toàn.

Xã biển Nghĩa An là ‘nơi đầu sóng ngọn gió’ và được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng do bão số 9, nên chính quyền địa phương xác định phải di dời toàn bộ Nhân dân toàn xã với số lượng là 4.744 hộ/19.429 nhân khẩu.

Mặc dù chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động, song, đến 19h tối ngày 27.10, vẫn còn khoảng 4.000 người ở địa phương, chủ yếu tập trung ở thôn Phổ Trường chưa chấp hành việc di dời tập trung đến nơi an toàn.

Nhiều hộ trong số này vẫn còn chủ quan, cho rằng vùng ảnh hưởng của bão không ảnh hưởng đến địa phương, hoặc ảnh hưởng chỉ với mức độ nhẹ, cùng với đó một số bà con tin tưởng vào kinh nghiệm phòng chống bão của mình.

“Quan điểm của tỉnh là phải tập trung di dời toàn bộ những người dân ở những nơi không an toàn, những nơi xung yếu đến nơi an toàn. Vì vậy, nên đến tối nay (27.10), tỉnh vẫn thành lập các tổ công tác để tuyên truyền bà con di dời đến nơi an toàn, nếu bà con không chấp hành thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế để mục đích cao nhất, đó là bảo vệ tính mạng cho bà con Nhân dân trong cơn bão số 9”- Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nói.

Đến thăm hỏi, động viên người dân sơ tán, di dời đến các điểm an toàn, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân thông tin với người dân, bão số 9 là cơn bão rất mạnh, tầm ảnh hưởng rộng nên người dân chịu khó vất vả, bất tiện khi không đươc ở trong nhà mình để đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo chính quyền, chủ động di dời.

Sau nhiều giờ lặn lội trong mưa gió, ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà’ các tổ công tác do Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ đạo đã vận động, thuyết phục được các hộ dân còn lại ở xã Nghĩa An chấp hành việc di dời đến nơi trú tránh tại các điểm tập trung ở xã Nghĩa Dũng và những nơi an toàn khác trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với cơn bão số 9, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị, ứng trực 24/24, sẵn sàng phương tiện, lực lượng, đảm bảo thông tin thông suốt để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Đề nghị lực lượng Công an bảo vệ tài sản người dân, bảo vệ ANTT để người dân yên tâm đi tránh bão. Đồng thời yêu cầu chính quyền bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con tại nơi sơ tán, khi nào thật sự an toàn mới để người dân trở về.

Theo báo cáo của UBND xã Nghĩa An, đến 21h ngày 27.10, địa phương đã sơ tán 19.045 người/19.429 người dân toàn xã. Số người còn lại chủ yếu họ ở trong các ngôi nhà xây kiên cố

