Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 tại Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Kiểm tra tình hình phòng, chống bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu địa phương tiếp tục triển khai các công việc ứng phó theo kế hoạch một cách quyết liệt, khẩn trương, trong đó, việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân phải được đặt lên hàng đầu.

Chiều 27.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi- đây là cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ngãi. Cùng đi có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cùng các sở, ngành và địa phương liên quan.

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra tại khu vực Cảng Dung Quất (Bình Sơn), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống, ứng phó với bão số 9 của tỉnh Quảng Ngãi.

Nhận định đây là cơn bão rất mạnh, thời gian không còn nhiều, tình hình rất khẩn cấp, vì vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu chính quyền và các cấp ngành liên quan của Quảng Ngãi phải tập trung cao độ trong bảo vệ tính mạng và tài sản người dân. Chủ động rà soát và sơ tán, di dời dân khỏi các vùng nguy hiểm, nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở,...bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Tập trung bảo vệ tài sản người dân, đưa tất cả tàu thuyền vào khu tránh trú an toàn.

Kiểm tra và lên phương án cụ thể để bảo vệ kho tàng, bến bãi, công trình xây dựng, hạ tầng, nhà máy, xí nghiệp,… cũng như người lao động không để ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là tính mạng của người lao động.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tập trung toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng, nguồn lực cho công tác phòng chống bão 9. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, địa phương phân công cán bộ trực 24/24 giờ, đặt chế độ trực, xử lý, ứng phó với bão ở mức cao nhất. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ” trong mọi tình huống, khắc phục kịp thời các sự cố.

“ Tất cả đêm nay không ngủ, phải rà soát lại tất cả các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 9. Nơi nào để xảy ra sự cố thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm”- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về công tác phòng chống bão, lãnh đạo tỉnh cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 9, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến của bão, đồng thời kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào neo đậu an toàn; tỉnh cũng đã chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Tính đến 17h chiều nay (27.10), tỉnh đã di dời, sơ tán hơn 62.000 khẩu/ 119.182 khẩu ở khu vực nguy hiểm đến nơi trú tránh an toàn.

Tỉnh ủy cũng đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 tại huyện Bình Sơn do đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. UBND tỉnh đã tổ chức 4 Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó bão số 9 tại các huyện, thị xã thành phố do đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đồng thời, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, làm Trưởng ban đặt tại Trụ sở UBND tỉnh và các Trạm chỉ huy tiền phương đặt tại các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, TX Đức Phổ và TP Quảng Ngãi để chỉ huy ứng phó với bão số 9.

Công tác trực, đảm bảo hậu cần, chuẩn bị lực lượng dự phòng cũng đã được hoàn tất. Hiện các lực lượng kết hợp gồm: Quân đội, Công an, dân quân… đã được triển khai xuống địa bàn cắm chốt ở tất cả các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

H.P