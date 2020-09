Quảng Ngãi họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm

(Baoquangngai.vn)- Sáng 30.9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại của năm 2020. Dự hội nghị có UV dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và các địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 86.000 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 61,2% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 998 triệu USD, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 99,8% kế hoạch năm.

Ước tính đến cuối tháng 9.2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh khoảng 56.300 tỷ đồng, tăng 5,19% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 51.300 tỷ đồng, tăng 2,74%. Nợ xấu 1.200 tỷ đồng, chiếm 2,34%/tổng dư nợ. Tổng thu cân đối ngân sách ước trong 9 tháng đạt 10.580 tỷ đồng, bằng 94,1% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 57% dự toán năm.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2020 của Quảng Ngãi

Trong 9 tháng, có 3 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 64 triệu USD. Lũy kế đến ngày 20.9, toàn tỉnh có 64 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 2 tỷ USD. Toàn tỉnh có 52 dự án đầu tư trong nước được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.368 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 20.9, toàn tỉnh có 678 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 297.000 tỷ đồng.

Đến ngày 15.9, toàn tỉnh có 74 xã đạt 19 tiêu chí (giảm 9 xã so với cuối năm 2019 do sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã). Các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Tính đến ngày 20.9, đã hỗ trợ gần 250 ngàn trường hợp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 259 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp không ít khó khăn, thách thức: Giá trị sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ do bị tác động rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 và giá dầu thô giảm mạnh, làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại, thậm chí có ngành, lĩnh vực bị suy giảm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa đạt so với kế hoạch được giao và thấp so với cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ vui chơi, giải trí bị hạn chế. Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể còn nhiều do chưa tìm kiếm được cơ hội đầu tư. Hoạt động của các nhà máy sản xuất bị trì trệ, việc thi công các dự án bị gián đoạn, chậm tiến độ đề ra. Giải ngân vốn đầu tư công rất chậm, chưa đạt tiến độ yêu cầu....

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện 13 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện đạt mục tiêu trong 3 tháng cuối năm 2020. Cụ thể là, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ sau dịch Covid-19.

Nâng cao trách nhiệm trong quản lý ngân sách, tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu, chi ngân sách. Tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu Quảng Ngãi phải đổi mới phương thức điều hành, chỉ đạo của cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh để đạt hiệu quả làm việc cao nhất. Trong thời gian tới, UBND tỉnh cần rát soát lại các dự án để tìm ra và giải quyết những vấn đề bất cập tồn tại đã lâu của các dự án. Tiếp tục tạo nguồn thu ngân sách. Đổi mới cách thức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp trong chương trình cà phê doanh nhân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải theo kế hoạch và Nghị quyết. Ngoài ra, công tác quy hoạch là cơ sở để phát triển và phát triển phải dựa vào quy hoạch....

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, định hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Quảng Ngãi sẽ được thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức. Do vậy, Chủ tịch UBND tình đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải đổi mới tư duy và cách làm việc, đặt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh lên trên hết. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp. Cần phải nhận biết vị trí của Quảng Ngãi đang ở đâu so với các địa phương lân cận và trong cả nước để phấn đấu, phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Văn Minh chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương cần rà soát kỹ lại các cơ chế, chính sách pháp luật do tỉnh ban hành đang gây rào cản sự phát triển của tỉnh, gây khó khăn cho việc đầu tư, hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ ngay. Phải hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, gắn liền lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp với lợi ích của tỉnh.

Tỉnh cần điều hành ngân sách tài chính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để giải quyết vấn đề hụt thu ngân sách. Khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Phải quyết liệt, tập trung thúc đẩy giải ngân vì Quảng Ngãi đang là địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất nước, 36,4%.

Ngoài ra, Quảng Ngãi cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kỳ họp HĐND tỉnh dịp cuối năm. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương cần có quyết tâm chính trị cao nhất để thúc đẩy tăng trưởng và không để tăng trưởng âm như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nội dung quan trọng nhất để đảm bảo đạt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian tới...

Tin, ảnh: Thanh Phương