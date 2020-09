Ảnh hưởng bão số 5, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ đêm 17/9 đến đêm 18/9 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Hồi 19 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam của quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nắng 430km, cách Quảng Trị 540km, cách Quảng Bình 600km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Từ 18-20/9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt. Ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).