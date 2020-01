Những sự kiện nổi bật Quảng Ngãi năm 2019

1. Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1.7.1989 – 1.7.2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Tháng 7.2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1.7.1989 – 1.7.2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Trong dịp này, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi năm 2019 với chủ đề "Quảng Ngãi - Đồng hành cùng doanh nghiệp".

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi. ẢNH: TL

2. Tiếp tục lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Trong năm 2019, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện mô hình làm theo Bác. Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 34 tập thể, 5 cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác... Đồng thời trao giải Cuộc thi viết về Những tấm gương bình dị mà cao quý.

3. Lần đầu tiên, UBND tỉnh tổ chức Lễ vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”

Có 9 công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 được vinh danh gồm: Ngư dân Trần Thanh Ron, ở xã Phổ Châu (Đức Phổ); sư cô Thích Nữ Uyên Liên, Trụ trì chùa Phổ Quang (TP.Quảng Ngãi); nông dân Ngô Hữu Chánh, ở xã Hành Minh (Nghĩa Hành); kỹ sư trẻ Đinh Văn Huy, ở Nhà máy Đường An Khê (Công ty CP Đường Quảng Ngãi); ông Đinh Văn Gành, ở xã Sơn Màu (Sơn Tây); bà Nguyễn Thị Reo, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Thới (Bình Sơn); cô giáo Phùng Thị Mỹ Hạnh, Trường Tiểu học và THCS Ba Giang (Ba Tơ); ông Nguyễn Ngọc Giao, Đội phó Đội tình nguyện viên Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và em Nguyễn Tấn Trãi, học sinh lớp 12C5, Trường THPT số 1 Nghĩa Hành.

4. Kinh tế Quảng Ngãi tiếp tục tăng trưởng khá

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, góp phần tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,7%. ẢNH: PD

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 55.102 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2018, đạt kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 20.640 tỷ đồng; vượt 2,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao. GRDP bình quân đầu người đạt 67,4 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.868 USD/người/năm, vượt kế hoạch (2.682 USD).

5. Toàn tỉnh đã có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho cán bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hành. ẢNH: TL

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2020, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 80 xã và huyện Nghĩa Hành được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 69 xã và 1 huyện so với năm 2015; số tiêu chí bình quân/xã đạt 14,15, tăng hơn 10 tiêu chí so với năm 2011.

Huyện Tư Nghĩa đã đạt 9/9 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

6.Thông qua nghị quyết việc sáp nhập huyện, xã

HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua nghị quyết sáp nhập 2 huyện Tây Trà và Trà Bồng lấy tên là huyện Trà Bồng. Đồng thời, tiến hành sáp nhập một số xã thuộc các huyện: Bình Sơn, Tây Trà, Tư Nghĩa, Ba Tơ.

Riêng huyện Lý Sơn giải thể 3 đơn vị hành chính cấp xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình, để thành lập chính quyền một cấp.

7. Hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh

Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo Quốc tế về giá trị di sản Công viên địa chất (CVĐC) Lý Sơn - Sa Huỳnh và hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO xem xét.

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh có diện tích trên 5.000km2 bao gồm đất liền và dưới biển của 10 huyện, thành phố. Nơi đây quy tụ dày đặc, đan xen đa dạng địa chất, địa mạo do hoạt động núi lửa tạo nên và các loại hình di sản địa chất, văn hóa, lịch sử có giá trị mang tầm quốc gia và quốc tế như văn hóa cổ Sa Huỳnh, Chămpa, Đại Việt...

8. Kỷ niệm 60 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28.8.1959 - 28.8.2019)

Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi. Dịp này, cán bộ và nhân dân huyện Trà Bồng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

9. Cồng chiêng dân tộc Cor và nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê, xã Ba Thành (Ba Tơ) được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê, xã Ba Thành (Ba Tơ) được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. ẢNH: TL

Nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Cor có lịch sử lâu đời, là một sinh hoạt văn hóa rất đặc trưng, thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc Cor. Những bài chiêng và cách thức diễn tấu đã đạt đến trình độ cao về nghệ thuật và kỹ thuật.

Còn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê cũng mang một giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Những hoa văn thể hiện trên từng sản phẩm gắn liền với trí thông minh, bàn tay khéo léo và kỹ thuật tinh xảo của người thợ dệt, được gìn giữ, bảo tồn và phát triển cho đến ngày nay.

BÁO QUẢNG NGÃI