Audi triệu hồi mẫu xe A8L tại Việt Nam để sửa chữa lỗi

Mẫu xe Audi A8L 4.0 TFSI được sản xuất từ tháng 1-2014 đến 12-2016 vừa được Audi Việt Nam thông báo triệu hồi để sửa lỗi bộ phận cao su để làm kín giữa nắp capô và khoang động cơ có thể bị biến dạng và lỏng lẻo.

Các mẫu xe Audi được trưng bày tại triển lãm xe tại TP.HCM - Ảnh: C.TRUNG

Ngày 16-11, đại diện Audi Việt Nam thông báo sẽ triệu hồi toàn bộ các xe Audi A8L sản xuất từ tháng 1-2014 đến 12-2016 được nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam.

Lý do việc triệu hồi lần này, Audi Việt Nam cho biết trong quá trình nghiên cứu, Audi AG đã phát hiện ra trên các xe Audi A8L 4.0 TFSI được sản xuất trong khoảng thời gian cụ thể, bộ phận cao su để làm kín giữa nắp capô và khoang động cơ có thể bị biến dạng và lỏng lẻo.

Trong những trường hợp bất lợi, nếu bộ phận cao su để làm kín nắp capô và khoang động cơ bị lỏng, nó có thể tiếp xúc với các bộ phận nóng trong khoang động cơ do rung động xảy ra trong quá trình vận hành xe.

Điều này có thể dẫn đến bộ phận cao su để làm kín giữa nắp capô và khoang động cơ và các bộ phận lân cận có thể bị cháy xém.

Vì lý do an toàn tối đa cho khách hàng, Audi AG yêu cầu tất cả các nhà nhập khẩu chính thức kiểm tra danh sách xe liên quan, triệu hồi để kiểm tra. Các mẫu xe Audi A8L trên vẫn hoạt động an toàn tới thời điểm kiểm tra.

Audi Việt Nam xác nhận số lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam thuộc diện triệu hồi là 33 chiếc. Tất cả các xe này sẽ được kiểm tra và khắc phục.

Hiện Audi Việt Nam đang liên lạc trực tiếp từng chủ xe trong diện bị ảnh hưởng, thông báo thời gian kiểm tra, khắc phục lỗi khoảng 30 phút/xe và hoàn toàn miễn phí.

Chương trình triệu hồi sẽ diễn ra từ ngày 15-11-2020 tới ngày 15-11-2021 và đã được đăng ký với Cục đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giám sát.

Theo CÔNG TRUNG/Tuổi Trẻ Online