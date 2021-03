Hiệu quả của đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

(Báo Quảng Ngãi)- Qua hai tháng rưỡi thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm (15.12.2020 - 28.2.2021), lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp tết Nguyên đán Tân sửu 2021.

Lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo ANTT tại địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng công an đã phối hợp tổ chức phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng mới 3 mô hình, nhân rộng 2 mô hình về phòng, chống tội phạm. Để phòng ngừa tội phạm, lực lượng công an gọi hỏi, răn đe, yêu cầu viết cam kết đối với 1.302 đối tượng. Lực lượng công an đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập các chốt kiểm tra y tế và cử 750 lượt cán bộ, chiến sĩ công an tham gia trực 24/24 giờ tại 14 chốt kiểm tra y tế...

Lực lượng công an ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 115 vụ, xử lý 467 đối tượng. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng điều tra nhanh chóng, truy bắt ngay đối tượng gây án đạt 100%. Bắt, vận động đầu thú 9 đối tượng truy nã. Qua chủ động nắm tình hình, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng, quyết liệt triển khai lực lượng ngăn chặn 13 nhóm, với 136 đối tượng sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Qua đó tạm giữ 3 xe ôtô, 38 môtô, 68 mã tấu, 14 cây tiếp sắt có đầu nhọn, 11 dao phóng lợn, 4 kiếm nhật, 20 chai bom xăng tự chế...

Từ việc chủ động tấn công, trấn áp tội phạm đã phát hiện 110 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, xử lý 127 đối tượng; tạm giữ 1.880 lít dầu DO, 1.440 lít xăng A95, 7.004 bao thuốc lá; phát hiện, xử lý 87 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý 98 đối tượng; phát hiện, xử lý 75 vụ, với 253 đối tượng vi phạm pháp luật về ma úy, tạm giữ 412,206g ma túy các loại, 67 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được tăng cường. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 10.143 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền 9.111 trường hợp, với số tiền trên 7,78 tỷ đồng...

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phan Công Bình khẳng định: Qua triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đã góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo ANTT để nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đặc biệt, lực lượng công an đã ngăn chặn 13 nhóm đối tượng hẹn chém nhau. Đây là chiến công không những đảm bảo an ninh trật tự xã hội, mà còn ngăn chặn ngay từ đầu không để hậu quả xấu xảy ra. Việc lực lượng công an nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm bắt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật nhằm “đòi nợ” được nhân dân đánh giá cao.

Mới đây, một công dân ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an thị xã đã điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản và trả lại cho người dân. Với những nỗ lực trên, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; trật tự ATGT, trật tự công cộng chuyển biến tích cực.

Bài, ảnh: BÁ SƠN