Hải quan tạm đình chỉ 1 cán bộ chống buôn lậu nghi nhận hối lộ

Tổng cục Hải quan đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Ngô Văn Thụy để phục vụ công tác điều tra của cơ quan Công an.

Liên quan đến việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ ông Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, trên quan điểm xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có), ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Ngô Văn Thụy để phục vụ công tác điều tra của cơ quan Công an.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và cá nhân có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ tới cơ quan cảnh sát điều tra. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và cá nhân có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ tới cơ quan cảnh sát điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý. Ngay khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, Tổng cục Hải quan sẽ thông tin sau tới các cơ quan báo chí.

Được biết, ông Ngô Văn Thụy bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến nhận tiền hối lộ của một số nghi can bị bắt trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Cơ quan điều tra hiện đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 39 bị can để điều tra về các tội: buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, nhận hối lộ, đưa hối lộ. Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Anh Minh/Chinhphu.vn