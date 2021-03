Bộ Công an khởi tố giám đốc và nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố do sai phạm trong đấu thầu.

Ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Tối 1-3, thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết bị can Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cùng 10 lãnh đạo công ty, đơn vị thẩm định giá vật tư, thiết bị y tế... đã bị khởi tố, một số người bị bắt tạm giam, vì có sai phạm trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước. Tối 1-3, thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết bị can Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cùng 10 lãnh đạo công ty, đơn vị thẩm định giá vật tư, thiết bị y tế... đã bị khởi tố, một số người bị bắt tạm giam, vì có sai phạm trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Theo đó, bị can Cao Minh Chu và 4 người khác gồm Hồ Phương Quỳnh, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; Nguyễn Duy Hùng, nguyên nhân viên Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, nguyên thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value; Tạ Trường Xuân, nguyên nhân viên Công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố (cho tại ngoại) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 222 Bộ luật hình sự.

Cùng tội danh trên, nhưng bà Bùi Thị Lệ Phi và 5 người khác bị bắt tạm giam, gồm: Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên chủ tịch hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (NSJ Group), Lê Huy Bình, nguyên phó tổng giám đốc NSJ Group, Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; Đoàn Thị Nở, nguyên trưởng phòng dự án Công ty TNHH công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ); Lê Thành Hưng, nguyên nhân viên kinh doanh của NSJ.

Theo Bộ Công an, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi và các bị can trên đã có hành vi không công bằng, minh bạch trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Vụ việc được xác định liên quan đến hai dự án đấu thầu trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim mạch và Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ.

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cho hay, ngày 7-1, từ nguồn tin tố giác tội phạm, đại tá Nguyễn Văn Long (nay là thiếu tướng) - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an - có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ về việc đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan nhằm tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại hai gói thầu gồm gói thầu số 1 hệ thống DSA hai bình diện tại Bệnh viện Tim mạch và gói thầu số 5 trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, thuộc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các sở, ngành có liên quan cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan việc ghi, điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt nguồn vốn đầu tư hai gói thầu mua sắm thiết bị y tế do Sở Y tế TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Được biết, ngày 5-11-2019, Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ đã khánh thành phòng can thiệp tim mạch với tổng kinh phí đầu tư khoảng 56 tỉ đồng, bao gồm cơ sở vật chất và trang thiết bị, trong đó hệ thống máy chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) hai bình diện được cho là hiện đại nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo PV/Tuổi Trẻ Online