Quảng Ngãi: Ngăn chặn đường dây đưa ma túy từ Thái Bình về Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Ngày 18.1, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết đã triệt xóa ổ ma túy "bầy đàn" và ngăn chặn đường dây đưa ma túy lắc, đá từ tỉnh Thái Bình về Quảng Ngãi.

Công an huyện Bình Sơn bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Liên nhận túi hàng ma túy từ tỉnh Thái Bình gửi từ xe khách.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) đã phối hợp phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Bình Sơn bắt quả tang Đinh Thị Liên (32 tuổi), ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đang nhận túi hàng gửi từ xe khách chạy tuyến Bắc - Nam.