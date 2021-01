Khởi tố nam tiếp viên Vietnam Airlines làm lây lan dịch COVID-19

Sau hơn một tháng khởi tố vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19 gây xôn xao dư luận.

Ngày 11-1, nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (cho tại ngoại) đối với D.T.H. (28 tuổi, bệnh nhân 1342, nam tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines) để điều tra tội "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14-11-2020, bệnh nhân 1342 đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định. Tuy nhiên, bệnh nhân 1342 không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines.

Sau đó bệnh nhân 1342 tiếp tục không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà khiến lây lan dịch bệnh cho người khác.

Công an TP.HCM xác minh, điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Do đó, ngày 3-12-2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Trưa 3-12-2020, tại Trung tâm báo chí TP.HCM, Công an TP.HCM phối hợp cơ quan chức năng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - phó giám đốc Công an TP.HCM - nhấn mạnh Việt Nam nói chung và TP.HCM đã rất nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, trong khi trên thế giới đang còn diễn biến rất phức tạp.

Việc vi phạm của các cá nhân liên quan vụ án cho thấy sự chủ quan, thiếu ý thức, trách nhiệm trong thời gian thực hiện việc cách ly theo quy định, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan tình hình bệnh nhân 1342, ngày 22-12-2020, Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) cho biết bệnh nhân 1342 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, được công bố khỏi bệnh và tiếp tục cách ly 14 ngày theo đúng quy định.

Đối với 3 trường hợp F1, F2 của nam tiếp viên hàng không là bệnh nhân 1347 (28 tuổi, nam giáo viên tiếng Anh), bệnh nhân 1348 (14 tháng tuổi) và bệnh nhân 1349 (28 tuổi, nữ học viên của bệnh nhân 1347) cũng đều có kết quả âm tính, tiếp tục cách ly 14 ngày.

Trong chuỗi 4 ca mắc COVID-19 này, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 3.263 trường hợp tiếp xúc, tất cả các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính và đã gỡ bỏ tất cả các khu vực phong tỏa liên quan.

Theo Tuổi trẻ