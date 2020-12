Xuyên đêm xử lý các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

(Baoquangngai.vn)- Thời gian gần đây, một số tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe máy lạng lách đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây mất an ninh trật tự. Công an TP.Quảng Ngãi đã huy động các lực lượng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

"Điểm nóng" khiến dân lo lắng

Tuyến đường Hoàng Sa, ở bờ Bắc sông Trà Khúc (TP.Quảng Ngãi) thời gian qua luôn là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Từ khoảng 20h00 trở đi, dọc trên tuyến đường xuất hiện nhiều tốp thanh thiếu niên tụ tập nhậu nhẹt, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga... khiến cho người dân sống dọc tuyến, người tham gia giao thông hết sức lo ngại, bất an.

Bà Võ Thị Nga, 45 tuổi, ngụ trên tuyến đường Hoàng Sa qua địa phận phường Trường Quang Trọng cho biết: Giữa đêm, khi mọi người đang yên giấc ngủ, các nhóm thanh niên rú ga, kéo còi inh ỏi, phóng bạt mạng khiến ai nấy trong nhà hoảng hồn mà thức giấc.

“Chúng tôi rất lo lắng vì nhà nằm sát đường lộ. Không thể xác định được những nhóm thanh niên từ đâu đến và không dám ra đường. Dân ở đây chỉ cần nghe giọng ngoài đường là biết "chúng sắp lượn lên, lượn xuống nhiều vòng thi thố, la hét om sòm", phải lo đóng cửa để đảm bảo an toàn cho gia đình”, bà nói.

>> Xem video: . Thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên đường Hoàng Sa

Tuyến đường Hoàng Sa có chiều dài khoảng 12km, kéo dài từ phường Trương Quang Trọng xuống các xã Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Khê... ngày càng đáng lo ngại về đêm. An ninh trật tự, an toàn giao thông ngày càng phức tạp. Đáng nói, trong 3 tháng trở lại đây, một số khu vực không có điện chiếu sáng, đèn đường tối om, nguy hiểm cho người tham gia giao thông và cả người dân.

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm luật ATGT cũng như gây mất ANTT về đêm trên tuyến đường Hoàng Sa.

Bà Trần Thị Hiền, 53 tuổi, người dân sống trên tuyến đường Hoàng Sa, đoạn qua địa phận phường Trương Quang Trọng chia sẻ: "Ai cũng nói bây giờ đường Hoàng Sa rộn ràng về đêm, xôm tụ hẳn lên nhưng chúng tôi lo lắm vì thỉnh thoảng nơi này không được bình yên. Điển hình như trong một đợt dịch Covid- 19 vừa qua, thanh thiếu niên còn tụ tập ngang nhiên tổ chức tụ tập đua xe trái phép".

"Chưa hết, thỉnh thoảng cứ cách vài đêm là bọn trẻ xuất hiện nhậu nhẹt, gây rối, đánh nhau, chạy xe bạt mạng. Lo sợ nhất là mấy đứa con, cháu trong nhà đi học thêm về khuya. Nguy hiểm luôn rình rập. Thời gian qua, khu vực này thường xuyên xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông đáng tiếc xảy ra", bà Hiền bày tỏ sự sợ hãi.

Xuyên đêm "dọn đường"

Trước tình hình xem thường pháp luật, tính mạng người dân của thanh thiếu niên, Công an TP.Quảng Ngãi đã huy động nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng CSGT thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm trên các tuyến giao thông.

Điểm nóng là tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Phan Bội Châu, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh và hầu hết các tuyến đường nội thành khác trong TP.Quảng Ngãi.

Thời điểm đi tuần tra, khảo sát, xử lý vi phạm thường diễn ra vào ban đêm, khoảng từ 21h00 tối hôm trước cho đến 4h00 sáng hôm sau. Chỉ từ ngày 16.11 cho đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các lực lượng đã phát hiện và xử lý 70 trường hợp, tạm giữ hàng chục phương tiện, các đối tượng nộp phạt hơn 150 triệu đồng...

Thời gian qua, CSGT Công an TP.Quảng Ngãi đã xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm ATGT, tạm giữ nhiều phương tiện.

Phần lớn các trường hợp bị lực lượng CSGT phối hợp cùng các lực lượng khác phát hiện, xử lý thì người điều khiển phương tiện là thanh thiếu niên, thậm chí có em chưa đủ tuổi qui định nhưng lén lút gia đình để tụ tập thành từng nhóm điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

V.C.K, 17 tuổi, chủ phương tiện mang biển kiểm soát 76Y1- 5246 (huyện Sơn Tịnh) là một trong số những trường hợp trên. Đêm 20.11, K cùng một nhóm 6- 7 thanh niên tụ tập trên đường Hoàng Sa thì bị lực lượng kiểm tra đột xuất, lập biên bản xử phạt. Qua kiểm tra phát hiện K chưa đủ tuổi điều khiển xe, không có giấy phép đăng ký xe... Các đối tượng còn lại đã phóng nhanh, bỏ trốn. Với những lỗi vi phạm của mình, tổng mức hình phạt đối với K là hơn 2 triệu đồng.

Những thanh thiếu niên khi bị kiểm tra bất ngờ thường rơi vào các lỗi không đội mũ bảo hiểm, rú ga, nẹt pô, không có các loại giấy tờ, chưa đủ tuổi lái xe, làm thay đổi hình dáng, kết cấu phương tiện, tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự. Các trường hợp điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia cũng bị kiểm tra, xử lý nghiêm. Cứ khoảng 20 trường hợp bị lực lượng CSGT, các trinh sát xử lý vi phạm vào ban đêm đã có 40% các trường hợp có sử dụng rượu bia.

Theo Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi- Đại úy Trương Quang Nghĩa, cho biết: Số thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, rú ga, nẹt pô, đánh võng trên các tuyến đường khi phát hiện lực lượng cảnh sát là thường xuyên bỏ chạy, không hợp tác hoặc tìm mọi cách để né tránh; không chấp nhận việc kiểm tra đột xuất, bất ngờ. Công an TP.Quảng Ngãi nói chung, lực lượng CSGT chúng tôi nói riêng đã kết hợp chặt chẽ với các trinh sát công an, trong đó có cả chiến sĩ mặc đồ thường phục đã kịp thời ngăn chặn các hành vi của các đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông và có khả năng gây ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội.

"Cùng với việc tuyên truyền, răn đe, xử ký, tuyên truyền, giáo dục của lực lượng chức năng thì gia đình đóng một vai trò rất quan trọng. Đối với một số trường hợp, chúng tôi cũng có mời gia đình thực hiện việc cam kết và có biện pháp quản lý con em, nhất là số thanh thiếu niên chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện. Gia đình phải có trách nhiệm quản lý phương tiện, con em mình, không tùy tiện giao xe để gây ảnh hưởng đến bản thân, người tham gia giao thông, cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn", Đại úy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Những ca tuần tra vẫn được lực lượng CSGT phối hợp cùng các lực lượng của Công an TP.Quảng Ngãi duy trì thường xuyên từ nay cho đến hết Tết Tân Sửu. Ngoài việc xử lý vi phạm giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ còn kiểm tra hành chính các trường hợp khả nghi để ngăn ngừa các loại tội phạm hoạt động về đêm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Theo báo cáo từ Đội CSGT- Công an TP.Quảng Ngãi, từ cuối tháng 12.2019 cho đến 14.11.2020, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 26 người chết, 59 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính hơn 1,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, tuy có giảm 7 vụ nhưng tăng 7 người chết, tăng 7 người bị thương. Trong các vụ tai nạn giao thông có hơn 30% là các vụ xảy ra đối với thanh thiếu niên và có sử dụng rượu bia.

Bài, ảnh: Thiên Hậu