Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

(Báo Quảng Ngãi)- Bạo lực gia đình (BLGĐ) không còn là vấn đề của mỗi gia đình. Nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em.

Để xóa bỏ tình trạng bạo lực với nữ giới, Liên Hợp quốc đã chọn ngày 25.11 hằng năm là “Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ”. Đây là dịp để các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ khắp thế giới phát động chiến dịch thắp sáng ngọn lửa đấu tranh xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Vẫn còn những vụ việc đau lòng

Qua thống kê của ngành văn hóa, hơn 10 năm qua, ở Quảng Ngãi xảy ra gần 5.000 vụ BLGĐ. Trong đó, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. Trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có trên 500 vụ ly hôn, trong đó gần 60% số vụ có nguyên nhân từ ngược đãi, đánh đập. Nhiều phụ nữ trẻ chấp nhận sống đơn thân nuôi con để thoát cảnh bị chồng ngược đãi. Chị L.T.T.V, ở TP.Quảng Ngãi cho hay: “Kết hôn chưa được 3 năm tôi quyết định ly hôn để nuôi con một mình. Nếu gắn bó với nhau không hạnh phúc, thường xuyên bị chồng bạo hành, thì tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân để có cuộc sống bình yên”.

Những năm gần đây, cơ quan chức năng phát hiện, can thiệp kịp thời nhiều vụ BLGĐ. Nhưng vẫn còn nhiều phụ nữ cam chịu, ngại tố cáo vì sợ “xấu chàng hổ ai”. Do đó, không ít phụ nữ, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi vẫn còn chịu cảnh bị chồng ngược đãi và có không ít câu chuyện đau lòng. Điển hình như trong tháng 10 vừa qua, tại xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) xảy ra vụ án mạng đau lòng. Do ghen tuông mù quáng, cộng với say xỉn, đối tượng V.Đ.T đã dùng búa đánh vào đầu vợ làm chị H.T.T tử vong.

Bên cạnh tình trạng bạo lực với nữ, tình trạng xâm hại trẻ em nữ đã và đang là thực trạng nhức nhối vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, mỗi năm có hàng trăm vụ liên quan đến bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái được phát hiện.

Bạo lực gia đình còn diễn biến phức tạp nên cần có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em. Ở Quảng Ngãi, nhiều sở, ngành, địa phương đã có các hoạt động, giải pháp đẩy mạnh phòng, chống BLGĐ. Nhờ đó, số vụ BLGĐ giảm đáng kể. Một số địa phương thành lập các câu lạc bộ (CLB) như CLB “Gia đình phát triển bền vững”, nhóm phòng, chống BLGĐ, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng...

Sở LĐ-TB&XH đã lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ vào nội dung tuyên truyền pháp luật; đồng thời hướng dẫn các trung tâm bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân BLGĐ...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na cho hay: Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với ngành tư pháp triển khai nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, duy trì hoạt động của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tổ tư vấn pháp luật tại cơ sở, thường xuyên tư vấn, giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong gia đình cho hội viên tại cơ sở...

Trong khi đó, Tỉnh đoàn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh niên; duy trì và mở rộng các mô hình can thiệp của tổ chức đoàn tại các địa phương về phòng, chống BLGĐ; xây dựng CLB gia đình trẻ, CLB tiền hôn nhân, CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên...

Để mỗi gia đình được hạnh phúc, mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng cần tiếp tục kiên trì đấu tranh xóa bỏ BLGĐ, xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ bằng những hành động thiết thực.

TRÍ PHONG