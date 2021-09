Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2021 – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) chính thức ra mắt “PRU-Nhiệt Đới”- sản phẩm bảo hiểm trực tuyến đầu tiên trên thị trường dành riêng cho 3 bệnh nhiệt đới phổ biến gồm sốt xuất huyết, sốt rét và sởi. Khách hàng có thể mua sản phẩm này với mức chi phí thấp và nhanh chóng trên ứng dụng Pulse by Prudential và sàn thương mại điện tử Shopee.

Giải pháp hỗ trợ tài chính trước rủi ro của 3 bệnh nhiệt đới phổ biến

Sốt xuất huyết, sốt rét và sởi là những bệnh nhiệt đới phổ biến, có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe nếu như không được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Năm 2021 được dự báo là năm chu kỳ bùng phát của dịch sốt xuất huyết với trên 22,000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và một số trường hợp tử vong được ghi nhận chỉ trong 6 tháng đầu năm1 . Ngoài ảnh hưởng sức khỏe, 3 bệnh này còn gây mối lo ngại về tài chính, đặc biệt là trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay.

Chia sẻ về việc ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến PRU-Nhiệt Đới, Ông Phương Tiến Minh – Tổng Giám Đốc Prudential Việt Nam cho biết "Mục tiêu của Prudential là cung cấp những giải pháp bảo vệ thiết thực với mức chi phí thấp bởi chúng tôi thấu hiểu những thách thức về sức khỏe và tài chính mà khách hàng phải đối mặt trong giai đoạn này. Đồng thời, PRU-Nhiệt Đới, cũng như các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến khác của Prudential, đều có thể dễ dàng tiếp cận trên các nền tảng điện tử quen thuộc để bất kỳ ai cũng có thể được nhanh chóng được bảo vệ."

Dễ dàng mua sản phẩm chỉ với vài cú chạm

PRU-Nhiệt Đới có mức phí cố định cho hai gói Cơ bản và Nâng cao lần lượt là 80.000 và 152.000/năm, tương ứng với quyền lợi bảo hiểm bệnh nhiệt đới lần lượt là 5 triệu và 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng còn được bảo vệ với quyền lợi tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn là 5 triệu đồng với mỗi gói. Khách hàng được chi trả một lần duy nhất trong thời hạn bảo vệ kéo dài 1 năm.

Tương tự các giải pháp bảo hiểm trực tuyến khác của Prudential, PRU-Nhiệt Đới có sẵn trên ứng dụng chăm sóc sức khoẻ Pulse by Prudential và sàn thương mại điện tử Shopee. Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và nhanh chóng được bảo vệ chỉ sau vài phút thao tác đơn giản.

Luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, Prudential không ngừng nỗ lực mang đến những giải pháp bảo hiểm trực tuyến như PRU-Bảo vệ 24/7, PRU-Vui Sống và hiện tại là PRU-Nhiệt Đới. Đặc điểm chung của các sản phẩm này là đảm bảo quyền lợi bảo vệ trước các bệnh lý phổ biến trong cuộc sống với mức chi phí thấp, khách hàng dễ dàng tiếp cận qua các nền tảng trực tuyến quen thuộc và nhanh chóng được bảo vệ.

Thông tin thêm về 3 bệnh nhiệt đới phổ biến

Tại Việt Nam, sốt xuất huyết là căn bệnh có khả năng lây lan nhanh và bùng phát thành dịch trong điều kiện thời tiết nhiệt đới nóng ẩm. Đây là một trong những “bệnh nhiệt đới bị lãng quên” ảnh hưởng đến hơn một tỷ người trên toàn cầu – 1/6 dân số thế giới2 .

So với sốt xuất huyết, sốt rét có số người mắc bệnh đến năm 2020 giảm 96,2% so với năm 20113 . Tuy nhiên, sốt rét vẫn có nguy cơ trở lại do ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc điều trị và muỗi truyền bệnh sốt rét kháng hóa chất diệt muỗi làm giảm hiệu quả của các biện pháp phòng bệnh.

Sởi được xem là bệnh nguy hiểm nhất trong tất cả các bệnh gây phát phát ban hoặc sốt ở trẻ em. Tốc độ lây lan của bệnh sởi nhanh và có thể để lại nhiều biến chứng như viêm tai giữa, viêm phổi, viêm màng não, ảnh hưởng hệ thần kinh và thậm chí xóa trí nhớ của hệ miễn dịch4 .

Hướng dẫn mua PRU-Nhiệt Đới trên ứng dụng Pulse hoặc Shopee:

Trên ứng dụng Pulse

Bước 1: Tải ứng dụng Pulse trên điện thoại và Đăng ký/Đăng nhập.

Bước 2: Trong mục “PRUShoppe”, chọn sản phẩm PRU-Nhiệt Đới, điền thông tin cá nhân.

Bước 3: Xác nhận và thanh toán phí bảo hiểm.

Trên sàn thương mại điện tử Shopee

Sau khi thanh toán đơn hàng thành công trên Shopee, khách hàng sẽ nhận được Mã kích hoạt và sử dụng theo hướng dẫn sau:

• Bước 1: Khách hàng truy cập Trang quản lý E-voucher Prudential

- Cách 1: Truy cập Thông báo trên Shopee > Khuyến mãi > Bấm vào thông báo Kích hoạt e-voucher bảo hiểm

- Cách 2: Truy cập cửa hàng Prudential trên Shopee > Bấm vào Trang quản lý e-voucher Prudential

• Bước 2: Khách hàng bấm nút “Kích hoạt ngay”

• Bước 3: Khách hàng điền, xác nhận thông tin Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và xác thực OTP gửi qua số điện thoại. Sau khi hoàn tất các bước trên, Khách hàng kích hoạt thành công e-voucher và nhận hợp đồng bảo hiểm qua địa chỉ email đã đăng ký

• Bước 4: Khách hàng tải về ứng dụng di động ‘Pulse by Prudential’ từ Appstore hoặc CH Play, đăng nhập/ đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email đã đăng ký trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Sau đó, truy cập PRUShoppe > Quản lý hợp đồng > Hợp đồng của tôi để quản lý hợp đồng bảo hiểm.

Về Prudential Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên thuộc Prudential plc, tập đoàn tài chính toàn cầu có hoạt động tập trung tại các thị trường tăng trưởng mạnh mẽ ở Châu Á. Prudential đã hoạt động tại Việt Nam trong hơn 20 năm và tập trung vào việc mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ, thay đổi nhận thức của con người về bảo hiểm. Tính đến ngày 31/12/2020, Prudential Việt Nam đã phát triển đội ngũ hơn 223.000 tư vấn viên chuyên nghiệp, với hơn 350 văn phòng Tổng Đại lý, cùng mạng lưới 8 ngân hàng đối tác uy tín luôn sẵn sàng phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng trên toàn quốc. Prudential cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào đơn giản hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ cộng đồng trên hành trình làm chủ sức khỏe cũng như cuộc sống của chính mình.

Với khẩu hiệu “Lắng nghe. Thấu Hiểu. Hành động.”, Prudential khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sức khỏe và sự thịnh vượng, đồng thời tạo ra sự kết nối dễ dàng đến thế hệ khách hàng am hiểu công nghệ.

Về Pulse by Prudential

Pulse by Prudential là ứng dụng chăm sóc sức khỏe trên nền tảng kỹ thuật số đầu tiên tại châu Á và châu Phi, cung cấp giải pháp quản lý sức khỏe toàn diện cho người dùng. Được xây dựng dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo (AI) và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, Pulse được xem là Trợ lý sức khỏe 24/7 giúp người dùng ngăn chặn, trì hoãn và bảo vệ trước bệnh tật. Pulse là một phần trong chiến lược toàn khu vực của Prudential nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người trên khắp châu Á và châu Phi bằng cách tận dụng công nghệ kỹ thuật số và quan hệ đối tác tốt nhất.

Sau khi ra mắt lần đầu tiên tại Malaysia vào tháng 8 năm 2019, Pulse hiện đã có mặt tại 11 thị trường ở châu Á và 6 thị trường ở châu Phi, với các tính năng như Kiểm tra sức khỏe, Kiểm tra triệu chứng và Bác sĩ trực tuyến.

Kể từ khi ra mắt, Pulse đã có hơn 30 triệu lượt tải* về tại châu Á và châu Phi. Pulse hiện có sẵn trên các cửa hàng Apple / Google Play ở Campuchia, Hồng Kông, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam ở Châu Á và Cameroons, Ghana, Kenya, Nigeria, Uganda và Zambia ở Châu Phi.

Tham khảo thêm về Pulse by Prudential tại: https://www.prudential.com.vn/vi/tim-hieu-pulse/

* Cập nhật tháng 8 năm 2021

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Thanh Phương – Quản lý cấp cao bộ phận Quan hệ công chúng

Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Email: Nguyen.Thi.Thanh.Phuong@prudential.com.vn

Số điện thoại: (028) 3910 1660

