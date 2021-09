Video: Trà Bồng chủ động với nguy cơ kép

(Baoquangngai.vn)- Huyện Trà Bồng đã có nhiều ca nhiễm Covid-19 và nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Cùng với đó mùa mưa lũ đang vào giai đoạn cao điểm làm tăng thêm gánh nặng cho huyện miền núi này.

Khu cách ly tập trung cơ sở 2 Trà Phong, có 57 trường hợp liên quan các ca bệnh Covid-19. Từ ca bệnh đầu tiên giữa tháng 9 đến nay huyện miền núi này đã ghi nhận 39 ca dương tính SARS-CoV-2. Phần lớn các ca bệnh đều ở xã Trà Phong. Trong điều kiện cách trở, hạ tầng y tế không đảm bảo vì vậy nguy cơ lan dịch là rất lớn.

Bác sĩ Trương Minh Vương, Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng, hiện đang tham gia hỗ trợ điều trị tại khu cách ly cho biết: các ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly hầu hết là thành viên trong gia đình, trong đó có 24 trẻ em.

Để hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng, gần 600 F1, F2 liên quan các ca bệnh Covid-19 được cách ly tại 5 cơ sở tập trung, cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe; huyện Trà Bồng cũng đã tiến hành phong tỏa 850 hộ dân với 3.400 nhân khẩu ở bốn thôn Trà Niu, Trà Nga, Trà Kem và Gò Rô thuộc xã Trà Phong. Ở vùng sâu khi điều kiện y tế, cơ sở hạ tầng khó khăn nguy cơ dịch lây lan nếu không kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, mùa mưa bão sắp bước vào giai đoạn cao điểm càng làm tăng nỗi lo về sạt lở núi.

Bà Hồ Thị Hồng, ở thôn Gò Rô, xã Trà Phong lo lắng: mưa ở đây bắt đầu rồi, thường kéo dài và mưa lớn. Nhà mình ở khu vực có nguy cơ sạt lở nên mỗi đi qua lại cảm giác rất bất an.

Cách Khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Trà hơn 500m là khu vực sạt lở núi.

Sau đợt mưa bão số 5 khiến vùng phía tây huyện Trà Bồng bị sạt lở núi nghiêm trọng. Theo thống kê, khu vực phong tỏa Covid-19 vùng tây Trà Bồng có 4 điểm nguy cơ sạt lở núi. Hơn 800 hộ với 3.200 nhân khẩu nằm trong vùng mất an toàn nếu mưa bão xảy ra. Đặc biệt, 245 hộ với 900 người dân bị đe doạ trực tiếp khi sạt lở núi xảy ra.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực phong tỏa giữa mùa mưa lũ, huyện đã lên các phương án di dời, lánh nạn an toàn vừa đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Trong đó, di dời dân ở xen ghép với các hộ nhà ở an toàn hơn, bố trí khoảng 80 trụ sở cơ quan, công trình nhà kiên cố chưa sử dụng sau khi sáp nhập huyện, sẵn sàng cho việc di dời đến lánh nạn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Đỗ Đình Phương cho biết: UBND huyện đã lên kế hoạch cụ thể gồm hai phương án, thứ nhất là di dời dân đến lánh nạn tập trung tại các công trình, trụ sở cơ quan; hai là di dời ở xen ghép với các hộ dân ở nơi an toàn hơn.

Khó khăn nhất của huyện Trà Bồng cũng như các huyện vùng núi khác là khu dân cư trải rộng, địa hình cách trở dễ bị chia cắt nếu sạt lở, mưa lũ lớn. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì gánh nặng cho các huyện vùng cao nhiều hơn. Để chủ động thực hiện nhiệm vụ “kép”, địa phương khẩn trương rà soát bổ sung phương án ứng phó thiên tai trong điều kiện dịch bệnh. Trong đó, bổ sung các điểm sơ tán dân tập trung, sơ tán xen ghép để đảm bảo được khoảng cách.

TRẦN TƯƠI