Những địa điểm du lịch lý tưởng trong dịp Tết Nguyên đán 2020

Sa Pa

Không chỉ dịp tết Nguyên đán mà bất cứ mùa nào trong năm, Sa Pa luôn là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn đến tham quan và vui chơi. Ở đây, bạn có thể trải nghiệm cảm giác chinh phục đỉnh Fansipan, hít thở bầu không khí xuân tưng bừng trên nóc nhà Đông Dương và ngắm nhìn thung lũng Mường Hoa…

Vào thời điểm chuyển giao từ đông sang xuân, Sa Pa đẹp mơ màng dưới làn sương sớm và những mảng màu hồng của hoa đào, hoa mận chín rộ. Ngoài ra, đến đây, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn nổi tiếng như lẩu cá hồi, đồ nướng, xôi bảy màu, thắng cố…

Ninh Bình

Ngoài việc du lịch, nhiều du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến tâm linh để cầu mong sức khỏe, bình an, may mắn trong năm mới. Ở miền Bắc, Tràng An – Bái Đính ở Ninh Bình chính là địa điểm du lịch tết Nguyên đán 2020 cực thích hợp.

Tràng An, khu du lịch sinh thái kết hợp tâm linh, có hệ thống hang động độc đáo. Với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, Tràng An trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách khi đặt chân đến Ninh Bình. Những dòng sông uốn lượn chảy qua núi đá vôi, đã tạo nên vô vàn hang động tự nhiên huyền ảo, kỳ bí cho nơi đây.

Ngoài ra, du khách có thể kết hợp vãn cảnh chùa Bái Đính – địa điểm du lịch hành hương được nhiều du khách lựa chọn. Không gian tựa như chốn bồng lai tiên cảnh ở chùa Bái Đính sẽ mang lại cho bạn cảm giác thanh tịnh và yên bình đến lạ.

Huế – Đà Nẵng – Hội An

Với thời gian nghỉ Tết kéo dài đến 7 ngày, Huế – Đà Nẵng – Hội An chính là những địa điểm du lịch dịp Tết lý tưởng dành cho du khách. Vào thời gian này, các tỉnh miền Trung có khí hậu ấm áp, thậm chí đủ để tắm biển vào những ngày xuân. Nhiều hoạt động chào đón năm mới cũng được tổ chức tưng bừng như lễ hội hoa, vũ hội đường phố…

Ngoài những giá trị văn hoá kiến trúc đa dạng, Huế – Đà Nẵng và đặc biệt là Hội An còn lưu giữ nhiều phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, các món ăn đặc sản… làm cho nơi đây ngày càng hấp dẫn du khách thập phương.

Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa

Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu như trong dịp tết Nguyên đán 2020 bạn ghé đến du lịch ở Đà Lạt. Từ tháng 1 đến tháng 3, đây là khoảng thời gian đẹp nhất ở Đà Lạt khi mà thời tiết bắt đầu xuất hiện những tia nắng ấm áp, các loài hoa cũng đến mùa khoe sắc.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Đà Lạt luôn là lựa chọn hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận khi du lịch ngày tết.

Đà Lạt có rất nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn mà bạn nhất định phải đặt chân tới như: quảng trường Lâm Viên, đỉnh núi Lang Biang, làng Cù Lần, Thác Datanla, Làng Đất Sét – Đường Hầm điêu khắc, Hồ Tuyền Lâm, thung lũng tình yêu…

Bên cạnh đó, thành phố sương mù này còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, sẽ thật thiếu xót nếu bạn không thưởng thức một lần như: bánh ướt lòng gà, bánh tráng nướng, lẩu bò, lẩu gà lá é…

“Đảo ngọc” Phú Quốc

Phú Quốc là một trong những điểm đến lý tưởng trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Đây được ví như một hòn đảo ngọc tuyệt đẹp với những rặng dừa rủ bóng bên bãi cát trắng muốt. Đến với Phú Quốc, bạn có thể đắm mình trong những con sóng và thử sức qua các hoạt động du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, khám phá đảo hoang và dã ngoại.

Một chuyến nghỉ ngơi bên bờ biển, hòa mình vào các hoạt động vui chơi giải trí thú vị sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm khó quên. Với điều kiện thời tiết mát mẻ vào dịp Tết, Phú Quốc là một trong những địa điểm du lịch Tết Canh Tý 2020 không thể bỏ lỡ.