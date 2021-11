Người dân khốn khổ vì bãi rác gây ô nhiễm

(Baoquangngai.vn)- Nhiều năm qua, bãi rác ở thôn An Kim, xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh) luôn trong tình trạng quá tải, bốc mùi hôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe của người dân. Mặc dù, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý, khắc phục.

Bãi rác tập trung thôn An Kim, xã Tịnh Giang được quy hoạch rộng gần 1.000m2, bố trí gần khu vực nghĩa địa Trũng Bà Quân, nhằm thu gom rác thải sinh hoạt cho người dân 3 thôn An Kim, An Hòa và Phước Thọ. Tuy nhiên, vấn đề là bãi rác này nằm rất gần khu dân cư, lại được thu gom đổ lộ thiên mà không có biện pháp xử lý, tiêu hủy nên bốc mùi hôi thối, môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân.

Gia đình ông Võ Ngọc Cường, có nhà cách bãi rác khoảng 150m, ở xóm Núi, thôn An Kim cho hay, nhiều năm qua, gia đình luôn cảm thấy bất an, khó chịu do mùi hôi từ bãi rác phát tán ra môi trường xung quanh. Mỗi khi trời nổi gió lên, mùi hôi càng dữ dội. Mùa mưa, tình trạng ruồi nhặng sinh sôi quá nhiều làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

“Nếu đốt rác thì tạo nên mùi khét và khói bụi bộc hại phán tán. Nếu không đốt, rác phân hủy bốc mùi cũng hôi thối. Đặc biệt, vào mùa mưa, nước rác bẩn đen quánh chảy xuống khu dân cư, thậm chí lâu ngày nước thải còn ngấm xuống đất, thâm nhập vào giếng nước của gia đình gây mùi tanh khó chịu”, ông Cường chia sẻ.

Thời gian dài rác thải không được xử lý, chất đống như núi gây ô nhiễm môi trường Theo ông Trúc, do bãi rác tập trung rất gần khu dân cư nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Thậm chí, tại bãi rác này còn xảy ra tình trạng đốt trộm rác thải, khiến các hộ dân sống gần bãi rác không khỏi bức xúc vì mùi hôi thối nồng nặc và khói bụi bốc lên từ bãi rác. Điều khiến người dân lo ngại nhất là vào mùa mưa, nước từ bãi rác chảy xuống khu dân cư ngấm vào lòng đất, thâm nhập giếng nước của các gia đình.

Ông Trịnh Văn Kim, Trưởng thôn An Kim cho biết, bãi rác An Kim không chỉ là nơi tập kết rác của hơn 1 nghìn hộ dân của 3 thôn An Kim, An Hòa và Phước Thọ, mà người dân ở các địa phương lân cận cùng đổ rác tràn lan hai bên đường dẫn vào bãi rác. Trong thời gian dài, rác thải không được xử lý, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Rác thải ùn ứ cả hai bên đường dẫn vào bãi rác

Ông Võ Văn Cường lo lắng nguồn nước sinh hoạt của gia đình

Theo Trưởng phòng Tài Nguyên – Môi trường huyện Sơn Tịnh Nguyễn Hoàng Nam, năm 2018, khi Nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ dừng hoạt động, mỗi xã ở huyện Sơn Tịnh phải tự bố trí một bãi rác để thu gom rác thải của địa phương mình. Do chỉ làm tạm thời nên dù đã rải vôi khử khuẩn, xử lý giảm mùi hôi nhưng tình trạng ô nhiễm không cải thiện bao nhiêu. Huyện cũng đã có quy hoạch bãi rác tập trung tại xã Tịnh Đông nhưng do gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể triển khai. Do đó, trước mắt huyện vẫn chưa có giải pháp nào khả thi nhất để giải quyết vấn đề bức xúc của bà còn. "Bãi rác An Kim, xã Tịnh Giang hình thành từ trước năm 2007. Qua kiểm tra báo cáo của địa phương thì bãi rác này đã quá tải. Cho nên huyên đã chỉ đạo cho xã tiếp tục tìm bãi chứa khác, xa khu dân cư để lưu chứa tạm thời để sau này mà khi có bãi rác tập trung ở Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ đủ điều kiện thì huyện sẽ chỉ đạo thu gom, xử lí toàn bộ rác thải phát sinh trên địa bàn huyện", ông Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ.

T.TIÊN