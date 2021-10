Xử lý nghiêm hành vi khai thác cát lậu

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các mỏ cát được cấp phép thì tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, tại một số đoạn sông trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng khai thác, mua bán cát trái phép. Các lực lượng chức năng của tỉnh cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 11/10, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Quảng Ngãi) kiểm tra, phát hiện một số đối tượng đang mua bán cát trái phép tại 2 bãi tập kết cát trên sông Trà Khúc, thuộc tổ 1, phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi). Trong đó, bãi thứ nhất do ông P.N.T, ở thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) làm chủ; bãi cát thứ hai thuộc địa bàn tổ 2, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) do ông T.R, ở tổ 1, phường Lê Hồng Phong làm chủ. Đội Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản tạm giữ 2 xe máy đào, 7 ô tô tải và 24m3 cát để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc đoạn qua xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi). (Ảnh chụp đầu tháng 10/2021) Trước đó, trong tháng 9/2021, Đội Cảnh sát kinh tế cũng phát hiện 12 đối tượng đang mua bán cát trái phép tại bãi tập kết cát ở tổ 2, phường Nghĩa Chánh (do ông T.R làm chủ) và bãi tập kết cát ở thôn Ân Phú, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi). Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 đối tượng, với tổng tiền phạt 112 triệu đồng, tịch thu 8m3 cát.

Tại huyện Ba Tơ, công an địa phương đã phối hợp với chính quyền tuần tra, truy quét và xử lý nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Liên, sông Đăkre. Tại huyện Sơn Hà, trên sông Rin và sông Re, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn diễn ra. Còn ở huyện Sơn Tây, việc khai thác cát trái phép diễn ra trên các sông Nước Bua, Đăkđrinh, Mò O.

Điều đáng nói là, dù bị công an truy quét, tịch thu phương tiện, xử phạt, nhưng một số đối tượng vẫn tiếp tục vi phạm.

Hiện nay, Quảng Ngãi chỉ có 2 mỏ cát trên sông Trà Khúc và 1 mỏ cát trên sông Vệ được cấp phép hoạt động, chủ yếu phục vụ xây dựng ở khu vực đồng bằng. Ở các huyện miền núi thì chỉ có các thủy điện được cấp phép tận thu cát dưới lòng sông, suối để phục vụ xây lắp công trình và tận thu cát bồi lắng dưới lòng hồ sau mưa bão để tăng năng lực vận hành phát điện. Nhiều năm nay, tỉnh không cấp phép khai thác cát trên sông, suối ở các huyện miền núi.

Chính quyền các huyện miền núi cho rằng, nhu cầu cát xây dựng ở địa phương khá cao, nhưng lâu nay tỉnh chưa kịp thời cấp phép khai thác, nên dẫn đến tình trạng khai thác cát trái phép, rất khó xử lý.

Theo báo cáo của Công an TP.Quảng Ngãi, từ ngày 15/12/2020 - 30/9/2021, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện 64 vụ, với 73 đối tượng khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển cát trái phép. Qua đó tạm giữ 3 phương tiện khai thác cát, 12 xe máy đào, 80 xe ô tô tải, 470m3 cát; đã đề nghị cấp thẩm quyền xử phạt 255 triệu đồng, tịch thu 3 phương tiện khai thác cát trái phép và 470m3 cát.

