Cẩn trọng khi tự sử dụng thuốc

(Báo Quảng Ngãi)- Vài tuần trở lại đây, nhiều người dân đổ xô đi mua nhiều loại thuốc để dự trữ. Do đó, một số nơi có hiện tượng khan hiếm thuốc kháng sinh, hạ sốt, các loại vitamin...

Thuốc hạ sốt được mua nhiều

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều loại thuốc khan hàng. Trong đó, phải kể đến việc người dân vì lo sợ dịch bệnh mà mua thuốc dự trữ để dùng khi cần. Còn có người mua thuốc với số lượng lớn để gửi cho người thân dẫn đến tình trạng "đứt" một số thuốc thông dụng giúp giảm đau, hạ sốt như Efferalgan, Paracetamol, Telynol...

Người dân chỉ nên mua thuốc sau khi được tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ, không nên mua, trữ thuốc kháng sinh. Theo nhân viên của một số nhà thuốc trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, các loại thuốc hạ sốt, vitamin C hầu hết đều khan hiếm. Nhiều cửa hàng tạm hết hàng. Dược sĩ Đỗ Thị Uyên, nhân viên bán thuốc tại một tiệm thuốc tây trên đường Lê Trung Đình (TP.Quảng Ngãi) cho hay, gần đây nhiều người hỏi mua thuốc hạ sốt vì chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19. Cũng có trường hợp mua thuốc về trữ. Chúng tôi đã khuyên khách hàng mua số lượng đủ dùng. Còn đối với trường hợp khách hàng đem những toa thuốc theo giới thiệu của bạn bè hay lấy trên mạng để tự điều trị Covid-19, thì chúng tôi tư vấn để khách hàng hiểu đúng và khuyên nên đi thăm, khám kịp thời khi có những biểu hiện ho, sốt...

Một trong những phương pháp xác định nhiễm vi rút SARS-CoV-2 ở nhà là bằng cách tự test nhanh. Tuy nhiên, test nhanh có tỷ lệ dương tính giả khá cao nên kết quả chưa chính xác. Muốn biết chính xác hơn thì phải dùng phương pháp xét nghiệm RT-PCR. Như vậy, khi vừa test nhanh thấy dương tính, chưa xét nghiệm chuyên sâu mà tự uống thuốc sẽ không tốt.

Không nên tự mua thuốc điều trị Covid-19

Hiện nay, trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều thông tin về việc tự điều trị Covid-19 tại nhà nếu có triệu chứng nhẹ.

Tuy nhiên, bất cứ thuốc nào cũng có tác dụng phụ, nên phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Đơn cử, Paracetamol chỉ uống khi bị sốt cao hơn 38,50C, dùng nhiều sẽ hại gan. Vitamin C chỉ dùng khi cơ thể bị thiếu hụt. Đa số người lớn khỏe mạnh bình thường rất ít khi bị thiếu vitamin C, nếu dùng vitamin C quá liều sẽ gây kích ứng dạ dày, tiêu chảy, sỏi thận.

Bác sĩ Bùi Xuân Liêm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo, chỉ nên chuẩn bị tủ thuốc gia đình bình thường cho khỏi bị động, chứ tuyệt đối không nên mua trữ kháng sinh. Bởi việc tự ý dùng thuốc không đúng cách, nhất là thuốc kháng sinh, có thể gây kháng thuốc, sốc thuốc, biến chứng khôn lường, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau ngực... thì nên đến cơ sở y tế để thăm, khám và khai báo y tế. Đối với việc điều trị Covid-19, hiện chưa có thuốc đặc trị nên tùy tình trạng của từng người sẽ có phác đồ điều trị riêng. Do đó, người dân tuyệt đối không nên tự mua thuốc để điều trị Covid-19, nếu sử dụng sai liều lượng sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.

