7 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19

Đến nay, Việt Nam có 336.707 ca mắc COVID-19, trong đó 140.087 trường hợp đã khỏi bệnh. 711 ca nặng và rất nặng đang điều trị ICU và ECMO.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 336.707 ca mắc COVID-19, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.425 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 332.626 ca, trong đó có 137.313 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái.

+ 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.

+ 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (171.801), Bình Dương (66.447), Long An (17.440), Đồng Nai (16.839), Tiền Giang (6.575).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 21/8. Tổng số ca được điều trị khỏi: 140.087 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 687 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Số ca tử vong trong ngày 22/8 chưa cập nhật do Tiểu ban điều trị chưa chuyển số liệu về.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 212.537 xét nghiệm cho 905.353 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.268.865 mẫu cho 27.043.618 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 20/8 có 190.681 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 16.494.665 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 14.787.599 liều, tiêm mũi 2 là 1.707.066 liều.

Theo VTV.vn