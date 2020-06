Vì sao trứng, chuối là thực phẩm rất cần thiết cho học sinh trong mùa thi?

Nhiều bậc cha mẹ và học sinh có quan niệm rằng ăn trứng thì bị điểm kém vì trứng có hình tròn giống số “0”, ăn chuối thì trượt vì người đời vẫn câu ví “trượt vỏ chuối”, đi thi mà ăn xôi đỗ là “đỗ”... Liệu quan niệm này có đúng? Dưới đây sẽ là tư vấn của Ths. Bs. Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng.

Giai đoạn thi cử là thời điểm bước ngoặt của thời kỳ học sinh, đặc biệt là giai đoạn thi vào lớp 10 và thi kết thúc lớp 12. Không biết từ bao giờ và từ đâu, việc ăn uống kiêng khem đã diễn ra trong đời sống xã hội như ăn thực phẩm này thì không gặp may (đen), ăn thực phẩm khác thì may mắn (đỏ) hoặc khi có bệnh thì kiêng thịt gà, cá chép,…

Nhiều bậc cha mẹ và học sinh còn có quan niệm rằng ăn trứng thì bị điểm kém vì trứng có hình tròn giống số “0”, ăn chuối thì trượt vì người đời vẫn câu ví “trượt vỏ chuối”, đi thi mà ăn xôi đỗ là “đỗ”. Những quan niệm đó là không đúng.

Trứng tốt cho sức khỏe - Ảnh Health

Trứng là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao, trứng có đủ các thành phần dinh dưỡng: Chất đạm, chất béo, canxi, sắt, kẽm, selen, vitamin B12, vitamin D, các acid béo no, acid béo không no một nối đôi và nhiều nối đôi, cholesterol,... Hơn nữa, tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong trứng rất phù hợp và cân đối.

Thành phần dinh dưỡng có trong 100 gam trứng gà toàn phần như sau: 14,8 g chất đạm, 11,6 g chất béo, 55 mg can xi, 270 mg sắt, 47 µg folat, 210 mg phospho, 1.29 µg vitamin B12, 700 µg vitaminA, acid béo nhiều nối đôi 1,36 g, cholesterol 470 mg, cùng nhiều chất khoáng, acid béo no và không no khác.

Lòng đỏ trứng gà có giá trị dinh dưỡng rất cao, trong 100 gam có protein 13,6 gam, lipid 29,8 gam, 134 mg can xi, sắt 7.0 mg, kẽm 3.7 mg, folat 146 µmg, vitamin A 960 µg, cholesterol 2000mg và có rất nhiều các vitamin và khoáng chất khác, cũng như acid béo 1 nối đôi và nhiều nối.

Thành phần của lòng trắng có ít chất dinh dưỡng hơn, trong 100 gam có 10,3 gam protein, can xi 19 mg. Chất đạm của trứng là nguồn cung cấp rất tốt các acid amin cần thiết có vai trò quan trọng cho cơ thể, đặc biệt cần cho sự phát triển cả về cân nặng và chiều cao của trẻ.

Chuối có nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe - Ảnh Boldsky

Chuối là một loại hoa quả cung cấp nhiều năng lượng, vitamin và muối khoáng chất. Đây là một thức ăn thích hợp với mọi người, mọi lứa tuổi, một loại quả ngon có nhiều chất dinh dưỡng rất cần thiết cho trẻ em, những người lao động thể lực cần bồi dưỡng sức khỏe.

Về giá trị dinh dưỡng, trong 100g chuối tiêu chín có 74g nước, 1,5g protid, 0,4g axit hữu cơ, 22,4g glucid, 0,8g xenluloza, cung cấp được 100 Kcal, vượt xa các loại quả ngọt khác về cung cấp năng lượng (100g cam cho 43 calo, đu đủ chín cho 36 Kcal, nhãn cho 49 Kcal, vú sữa cho 43 Kcal…). Lượng chất glucid có trong chuối chín như vậy là rất cao, ở dạng glucoza (20%), fructoza (1,5%) và saccharoza (65%) là những loại đường tự nhiên quý của quả chín, dễ tiêu hóa, cơ thể hấp thụ nhanh và cung cấp nhiều năng lượng.

Đồng thời, chuối chín là loại thức ăn được cơ thể tiêu hóa nhanh và cung cấp một nguồn năng lượng đáng kể. Chỉ cần ăn mấy quả chuối chín cơ thể được cung cấp ngay hàng trăm calo, do đó nó rất cần cho các học sinh trong mùa thi. Ngoài ra, ra chuối chín còn có nhiều muối khoáng (canxi, photpho, sắt, đặc biệt là kali) và các vitamin (0,12mg caroten, 0,04mg vitamin B1, 0,05mg vitamin B2, 0,7mg vitamin P6, 6mg vitamin C, v.v…) là những chất cần thiết cho cơ thể.

Theo NGỌC ANH/LĐO