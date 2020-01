Rapper Wean: Mở khóa cảm xúc bằng âm nhạc

(Báo Quảng Ngãi)- Giữa thế giới rap underground với hàng nghìn bạn trẻ đưa nhạc lên Internet mỗi ngày, Lê Thượng Long (nghệ danh Wean, quê Quảng Ngãi) nổi lên với những bản hit triệu views. Sự kết hợp của anh cùng giọng ca nữ Naomi mang đến cho rap Việt một màu nhạc lạ, chân thành và giàu cảm xúc.

20 tuổi, Wean có gương mặt rất điện ảnh và vẻ ngoài của một tín đồ thời trang. "Với tôi âm nhạc và thời trang bổ sung cho nhau rất nhiều, không thể nào thiếu một trong hai từ khóa đó trong đời", chàng trai trẻ chia sẻ.

Rapper Lê Thượng Long (Wean), tác giả của nhiều bài nhạc đạt triệu lượt nghe. Ảnh: Nvcc

Đam mê âm nhạc từ nhỏ, Wean thường sưu tầm những đĩa CD, VCD rồi mở bằng đầu đĩa ở nhà, mỗi lần gặp đĩa nhạc đúng gu, anh thường nghe đi nghe lại cả ngày. Khi học THPT ở trường Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi), những năm đó cũng là thời gian bùng nổ của Rap Việt, Wean đã tìm hiểu sâu về nhạc rap trong nước cũng như quốc tế và thấy rằng đây là thể loại nhạc giúp anh có thể thể hiện được cảm xúc của mình. "Nhạc rap khiến tôi cảm thấy tự tin hơn", anh thổ lộ.

Chính thức chơi rap từ năm lớp 12, Wean sau đó vào Sài Gòn tự lập với công việc làm mẫu ảnh, diễn viên. Đây cũng là lúc anh có nhiều kết nối ngoài đời với cộng đồng nhạc rap, có thể thấy Wean trên những video reestyle (rap ngẫu hứng không chuẩn bị trước) trên youtube.

Khi sinh hoạt trong cộng đồng thời trang 42thehood, anh đã gặp Naomi, cô gái sau đó trở thành người yêu và tri kỷ của Wean trong âm nhạc. "Naomi là một người bạn rất thân của tôi, người luôn cho tôi nhiều cảm hứng, nhiều cái nhìn mới trong âm nhạc lẫn thời trang", Wean nói.

Cô đã giới thiệu cho Wean những bộ phim và nhạc hay, đa phần mang màu sắc cũ kỹ, hoài niệm. Trong hành trình đi tìm những điều xưa cũ ấy, họ nhìn ra những điều mới mẻ. Naomi từng là vocal (ca sĩ) của nhóm rock Danger from Deers, nhưng một ngày Wean đề nghị cô hát hook cho bài rap mới của mình. Thế là “She said” ra đời. Bài nhạc được tải lên Youtube năm ngoái thành công ngoài mong đợi, được người nghe đón nhận với lượt views lên đến hơn 3 triệu (tính đến thời điểm hiện tại).

"Anh nhìn thấy em qua cửa sổ vàng, thật xa nhưng vẫn nghe thấy mùi hương của nàng, là thứ anh muốn thay luôn cho bầu không khí", lời rap của Wean không nặng về kỹ thuật dụng chữ, vần... nhưng sự mộc mạc và hòa quyện giữa lời và nhạc, khiến cho bài hát trở nên rất cuốn hút và bắt tai. "Đối với tôi thứ để làm nên một bài nhạc hay là cảm xúc. Tôi quan trọng cảm xúc hơn kỹ thuật. Nhưng nếu trộn được cả hai thứ với nhau thì còn tốt hơn nhiều nữa", Wean tâm sự.

Những bài rap của Wean ra đời bằng cách để cho cảm xúc được "chảy" ra tự nhiên như thế. Nghe một nền nhạc (beat) có sẵn trên youtube hoặc producer (nhà sản xuất âm nhạc) gửi, sau đó cảm nhạc và viết lời, giai điệu. Khi bài nhạc hoàn thành, producer có thể làm lại phần nhạc nền, hòa âm và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

"Những bài hát của tôi được ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như “Ai biết” được tôi viết trong một buổi chiều mưa rất lớn, nhà tối thui. Tôi ngồi trước máy tính nhìn ra cửa sổ rồi cảm trong một tiếng là hoàn thành được bài đó", Wean tâm sự.

Sau thành công của “She said”, đến nay cặp đôi đã ra mắt thêm hai bài hát là “Retrograde”, thể loại Lo - Fi (2,2 triệu views) và “A line without hook - A look without eyes” (Rock) (400 nghìn views). Gần đây nhất, “AI BIET” (Ai biết) do Wean solo đạt 2,7 triệu lượt xem trong vòng hai tháng.

"Tôi thấy mình rất may mắn khi được mọi người ủng hộ như vậy. Một phần thấy những nỗ lực của mình được mọi người nhìn nhận, một phần nó là nguồn động lực vô hình và to lớn thúc đẩy tôi đi lên mỗi ngày", Wean chia sẻ và nói mình rất hạnh phúc vì được đón nhận.

"Tôi luôn rất biết ơn mọi người, những người đồng hành cùng tôi, những người thuộc những lời nhạc mà tôi viết ra, đã lắm", anh nói bằng ngôn ngữ của tuổi 20.

Theo Wean, dòng nhạc Rap - Hiphop hiện nay đã được mọi người quan tâm rất nhiều. Đó là một dấu hiệu tốt cho Rap Việt. Thể loại Wean đang theo đuổi là Lo - Fi, một nhánh của rap, hiphop với nền nhạc tạo cảm giác xưa cũ, hoài niệm, thư thái... (pha trộn tiếng mưa, tiếng rè từ máy cassette, radio...). Trên phông nền xưa cũ ấy, Wean sẽ tiếp tục hành trình tìm những điều mới mẻ. Định hướng âm nhạc của anh là những thứ đến từ cảm xúc và văn minh.

PHẠM LINH