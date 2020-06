Bkav sản xuất thành công camera tích hợp AI

Ngày 16/6, Tập đoàn công nghệ Bkav công bố sản xuất thành công camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát an ninh. Sản phẩm này được phân phối tại thị trường Mỹ.

Bkav khẳng định, đơn vị này chính thức gia nhập ngành công nghiệp sản xuất camera và ra mắt thương hiệu mới - Camera giám sát an ninh AI View.

Đây là được tích hợp thành công AI vào camera giám sát an ninh với sự hợp tác của Qualcomm. Sau hơn một năm đầu tư, Bkav đã nghiên cứu và phát triển 39 dòng camera, trải khắp các phân khúc từ cao cấp đến trung cấp.

Trước đó, tháng 3 vừa qua, Bkav đã ký thỏa thuận hợp tác với OneScreen, một trong những đối tác lâu năm của Qualcomm, phân phối camera tích hợp trí tuệ nhân tạo của Bkav tại thị trường Mỹ.

Các dòng camera giám sát an ninh của Bkav có thương hiệu AI View. Ảnh: VGP/Đỗ Hằng

Ông Tommy Le, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh tại thị trường Mỹ của Bkav cho biết, Mỹ là một trong hai thị trường sôi động và tăng trưởng mạnh nhất về camera giám sát an ninh. Cùng với đó, bối cảnh hiện nay là các sản phẩm của Trung Quốc đang bị cấm tại thị trường Mỹ và châu Âu. Đây là cơ hội rất tốt cho chúng tôi và chúng tôi chọn chinh phục Mỹ đầu tiên. Chúng tôi tin với sản phẩm có chất lượng vượt trội và mức giá cạnh tranh, Bkav sẽ sớm có được thị trường và hướng tới vị trí Top 5 nhà sản xuất camera hàng đầu thế giới.

Camera của Bkav có chất lượng cao, mức giá hợp lý, thấp hơn 20% so với sản phẩm của các nhà sản xuất tên tuổi đến từ châu Âu. So với những dòng camera thông thường, camera AI giúp tiết kiệm chi phí đầu tư server, đường truyền cho khách hàng. Dữ liệu hình ảnh sẽ được xử lý AI real-time ngay tại camera, không cần truyền về server, giảm độ trễ trong xử lý thông tin và đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng. Tiếp sau Mỹ, Bkav đang xúc tiến hàng loạt dự án camera AI giám sát an ninh tại Phần Lan, Ấn Độ, Malaysia… và Việt Nam.

Hiền Minh/Chinhphu.vn