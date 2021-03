Mỹ công bố 5 siêu công ty của Trung Quốc vào nhóm đe dọa an ninh quốc gia

Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) Mỹ ngày 12-3 công bố liệt 5 công ty Trung Quốc vào nhóm đe dọa an ninh quốc gia, trong đó có Huawei, ZTE.

Tên các công ty ZTE và Huawei trên một tấm biển chỉ dẫn - Ảnh (minh họa): REUTERS Theo Hãng tin Reuters, thông báo của FCC nêu, căn cứ vào một đạo luật năm 2019 nhằm bảo vệ các mạng lưới truyền thông của Mỹ, cơ quan này xếp 5 công ty Trung Quốc vào nhóm đe dọa an ninh quốc gia gồm: Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co và Dahua Technology Co.

Đạo luật năm 2019 yêu cầu FCC xác định những công ty nào đã sản xuất và cung cấp thiết bị, dịch vụ viễn thông "đã được phát hiện gây nguy cơ không thể chấp nhận với an ninh quốc gia Mỹ".

Quyền chủ tịch FCC, bà Jessica Rosenworcel, cho rằng "danh sách này sẽ cung cấp các hướng dẫn có ý nghĩa để đảm bảo khi các mạng lưới viễn thông thế hệ tiếp theo được xây dựng trên toàn nước Mỹ, chúng sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ, hoặc sử dụng những thiết bị hay dịch vụ gây nguy cơ với an ninh quốc gia Mỹ, hoặc an ninh cũng như an toàn của người dân Mỹ".

Tháng 8-2020, Chính phủ Mỹ ban hành quy định cấm các cơ quan chính phủ mua hàng hóa hay dịch vụ từ bất cứ công ty nào trong số 5 công ty đã nêu trên của Trung Quốc.

Năm 2019, chính quyền của tổng thống Donald Trump đã đưa các công ty Huawei, Hikvision và một số công ty khác của Trung Quốc vào danh sách "đen".

Năm ngoái, FCC xác định Huawei và ZTE là nguy cơ an ninh quốc gia với các mạng lưới thông tin liên lạc. Điều này cũng có nghĩa các công ty Mỹ không được phép sử dụng khoản ngân sách 8,3 tỉ USD của chính phủ để mua thiết bị từ hai công ty đó.

