Tòa án Tối cao Mỹ bác vụ kiện bầu cử cuối cùng của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 8-3 đã xét xử vụ kiện cuối cùng trong số 3 vụ kiện do cựu Tổng thống Donald Trump trình lên nhằm thách thức thất bại trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Theo đó, Tòa án tối cao bác kháng cáo của ông Trump liên quan đến vụ kiện ở bang Wisconsin mà không đưa ra bình luận gì.

Ông Trump đã khởi kiện ở bang Wisconsin 2 ngày sau khi bang này chứng nhận kết quả bầu cử. Cụ thể, ông Trump cáo buộc các quan chức bầu cử ở bang Wisconsin vi phạm hiến pháp, nới lỏng quy định bỏ phiếu vắng mặt giữa dịch Covid-19. Wisconsin là bang chiến trường mà ông Trump đã thua ông Biden hơn 20.000 phiếu bầu.

Ngày 8-3, thẩm phán ở Tòa Tối cao từ chối tiếp nhận vụ kiện của ông Trump đối với bang Wisconsin. Ảnh: Reuters Khi nộp đơn kiện vào cuối tháng 12-2020, ông Trump yêu cầu Tòa án Tối cao nhanh chóng cân nhắc vụ kiện của ông trước ngày 6-1, ngày Quốc hội Mỹ họp toàn thể để chứng nhận kết quả bầu cử. Tuy nhiên, các thẩm phán đã từ chối yêu cầu này. Khi nộp đơn kiện vào cuối tháng 12-2020, ông Trump yêu cầu Tòa án Tối cao nhanh chóng cân nhắc vụ kiện của ông trước ngày 6-1, ngày Quốc hội Mỹ họp toàn thể để chứng nhận kết quả bầu cử. Tuy nhiên, các thẩm phán đã từ chối yêu cầu này.

Cuộc họp Quốc hội Mỹ ngày 6-1 bị gián đoạn vì người ủng hộ ông Trump tràn vào Điện Capitol gây bạo loạn. Cựu tổng thống sau đó cũng bị luận tội lần 2 với cáo buộc kích động người biểu tình nhưng được xử trắng án.

Vụ kiện bang Wisconsin là đơn kiện cuối cùng trong số 3 đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao Mỹ giai đoạn gần cuối nhiệm kỳ của ông Trump. Như vậy, quyết định này của Tòa án Tối cao Mỹ đã đặt dấu chấm hết cho chiến dịch pháp lý của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Trước đó, ngày 22-2, Tòa án Tối cao đã bác 2 kháng cáo khác của ông Trump, trong đó có 1 kháng cáo liên quan đến bỏ phiếu ở Pennsylvania - một bang quan trọng khác mà ông Trump đã thua. Các tòa cấp dưới trước đây đã ra phán quyết chống lại ông Trump trong cả 3 vụ kiện.

Rõ ràng là Tòa án Tối cao, bao gồm ba thẩm phán do ông Trump chỉ định, không có ý định can thiệp vào các vụ kiện và những vụ khác do các đồng minh của cựu Tổng thống đệ trình. Theo Reuters, cả thẩm phán liên bang và Tòa phúc thẩm số 7 có trụ sở ở Chicago đều bác bỏ các tuyên bố của phe ông Trump, đồng thời lưu ý rằng ông Trump đã chờ quá lâu để khởi kiện.

Cũng trong ngày 8-3, Tòa án tối cao bác đơn kiện liên quan đến bầu cử do đồng minh của ông Trump là luật sư Lin Wood đệ trình. Ông Lin Wood từng yêu cầu các thẩm phán chặn cuộc bầu cử vào Thượng viện vào ngày 5-1 ở bang Georgia. Khi đó, Đảng Dân chủ thắng cả 2 ghế, giành quyền kiểm soát Thượng viện.

