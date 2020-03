Ông Kim Jong Un gửi thư cho Tổng thống Moon Jae In, mong Hàn Quốc thắng COVID-19

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ hi vọng Hàn Quốc sẽ vượt qua được dịch bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19). Ông cũng lo lắng cho sức khỏe của Tổng thống Moon Jae In.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: YONHAP

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 5-3 cho hay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong vừa gửi thư cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, trong đó bày tỏ hi vọng Hàn Quốc sẽ vượt qua được dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã lên tới hơn 6.000 ca.

Hãng tin Reuters dẫn lại thông tin từ Yoon Do Han - thư ký báo chí cao cấp của ông Moon Jae In - cho biết ông Kim Jong Un còn bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của ông Moon Jae In và thảo luận quan điểm của ông về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

"Lãnh đạo Triều Tiên nói rằng ông sẽ âm thầm ủng hộ cuộc chiến chống COVID-19 của Hàn Quốc và cho thấy tình bạn cùng lòng tin kiên định với Tổng thống Moon Jae In" - Yoon thông tin.

Sau khi nhận được thư, Tổng thống Moon Jae In cũng đã gửi lại một bức thư tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để bày tỏ lòng biết ơn. Đây là lần trao đổi thư đầu tiên của ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In trong năm nay.

Trước đó, hôm 1-3, ông Moon Jae In đã đề xuất hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để phản ứng với sự lây lan của dịch COVID-19. Bình Nhưỡng vẫn chưa phản ứng với lời đề nghị của ông Moon.

Thông điệp của ông Kim Jong Un được đưa ra chỉ một ngày sau khi Kim Yo Jong, em gái của ông Kim Jong Un, đưa ra một thông điệp hiếm hoi: bà đã lên án Nhà Xanh vụ Seoul bày tỏ "quan ngại mạnh mẽ" về cuộc tập trận pháo tầm xa của Bình Nhưỡng đầu tháng này.

Hàn Quốc hiện là quốc gia có số ca bệnh COVID-19 nhiều nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc, với 6.088 ca nhiễm tính tới chiều 5-3. Trong khi đó, Triều Tiên chưa báo cáo bất kỳ ca bệnh COVID-19 nào.

Theo BÌNH AN/Tuổi Trẻ Online