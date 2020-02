Mỹ bắt người nhập cư không giấy tờ

Chính quyền Mỹ đã điều động đơn vị chiến thuật tuần tra biên giới đi truy quét người nhập cư trái phép tại các 'thành phố trú ẩn'.

Điều động lực lượng bất thường

Trong thông báo ngày 14-2 (giờ địa phương), người phát ngôn CBP cho biết lực lượng triển khai được điều động đến các thành phố gồm San Francisco, Atlanta, Houston, Boston, New Orleans, New Jersey, Detroit và Newark. Thời gian triển khai từ tháng 2 đến tháng 5-2020, nhằm mục đích "tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư, bảo vệ an toàn công cộng và củng cố an ninh quốc gia".

Đơn vị chiến thuật lực lượng tuần tra biên giới trong quá trình huấn luyện ở Hidalgo (bang Texas) - Ảnh: AFP

Theo báo New York Times, lực lượng được triển khai chỉ làm nhiệm vụ bắt giữ chứ không được phép xông vào nhà khám xét hoặc đấu súng. Quyền giám đốc ICE Matthew Albence đổ lỗi cho các "thành phố trú ẩn" (nơi có chính sách ưu tiên bảo vệ những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp) đã làm gia tăng tội phạm khi cản trở đưa người nhập cư phạm pháp vào tù.

CBP thường bắt giữ bọn buôn lậu ma túy ở biên giới, tại sân bay, cảng biển nhập cảnh và có thẩm quyền trong phạm vi 100 dặm tính từ biên giới, trong khi ICE phụ trách bắt giữ người nhập cư trong phần còn lại của lãnh thổ. Chính vì vậy, Hãng tin AP nhận định quyết định triển khai đơn vị chiến thuật tuần tra biên giới đến các "thành phố trú ẩn" để bắt giữ người nhập cư trái phép là hành động bất thường.

Quyết định này thể hiện động thái leo thang mới trong cuộc đối đầu giữa chính quyền của Tổng thống Donald Trump với chính quyền các "thành phố trú ẩn" trong quá trình thực thi luật nhập cư. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ kiện bang New Jersey và quận King (bang Washington).

Trong đơn kiện, Bộ trưởng Tư pháp William Barr đề nghị tòa án ngăn chặn bang New Jersey thực thi một đạo luật cấm các cơ quan liên bang và địa phương chia sẻ trái phép thông tin về người nhập cư bị kết án hình sự ở Mỹ và ngăn chặn quận King thực thi quy định cấm Bộ An ninh nội địa trục xuất người nước ngoài ở Mỹ qua sân bay của quận.

Trước đây, Bộ trưởng William Barr cũng đã kiện bang California về một đạo luật cấm sử dụng các trung tâm giam giữ tư nhân của bang. Ông tuyên bố Bộ Tư pháp đang nhắm vào các công tố viên quận đã "kết án người nước ngoài phạm tội nhẹ với mục đích tránh xử lý hành vi nhập cư trái phép". Ông cho rằng một số nhà chính trị mang danh tiến bộ đã "đặt lợi ích của người nước ngoài phạm pháp lên trên lợi ích của các công dân tuân thủ pháp luật".

Ông Trump sẽ tiếp tục mạnh tay

Quan điểm của Bộ Tư pháp cũng là quan điểm xuyên suốt của Tổng thống Trump. Ngày 17-6-2019, tức một ngày trước khi khởi động chiến dịch tái tranh cử tại Orlando (bang Florida), ông Trump thông báo ICE chuẩn bị chiến dịch bố ráp trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ. Ông than phiền "nạn di cư bất hợp pháp hàng loạt", "các phần tử băng đảng nguy hiểm" và các "thành phố trú ẩn" đe dọa cuộc sống thịnh vượng của công dân Mỹ.

Trong thông điệp liên bang ngày 4-2 mới rồi, ông Trump cũng đã nhấn mạnh chống nhập cư trái phép sẽ là chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống cuối cùng của ông. Ông chỉ trích các "thành phố trú ẩn" do người của Đảng Dân chủ cầm quyền đã bảo vệ bọn tội phạm cư trú trái phép và kêu gọi quốc hội thông qua đạo luật ủng hộ "các nạn nhân của thành phố trú ẩn".

Điều này cho thấy nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống, người nhập cư không giấy tờ chắc chắn sẽ không yên thân dù có công ăn việc làm đàng hoàng ở Mỹ. Một số công trình nghiên cứu ở Mỹ cho thấy tỉ lệ tội phạm ở các "thành phố trú ẩn" không cao hơn bình quân cả nước.

Theo HOÀNG DUY LONG/Tuổi Trẻ Online