Cựu chủ tịch hãng chế tạo ô tô Nhật Bản Nissan Carlos Ghosn được cho là đã trốn trong một thùng carton và di chuyển bằng máy bay tư nhân đến Lebanon để tránh bị xét xử tại Nhật Bản.

Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn (Ảnh: Getty)

Trước khi bị bắt và bỏ trốn, Carlos Ghosn, cựu chủ tịch hãng chế tạo ô tô Nissan, được coi là “người khổng lồ” trong ngành ô tô ở Nhật Bản.

Ông Ghosn, 64 tuổi, bị cáo buộc sử dụng tiền của công ty vào mục đích cá nhân và có những hành vi sai phạm khác như làm giả báo cáo chứng khoán. Ông bị Nissan sa thải và bị bắt vào tháng 11/2018.

Sau khi chi 1,5 tỷ Yên (13,8 triệu USD) tiền bảo lãnh tại ngoại, ông Ghosn bị quản thúc tại nhà riêng ở Tokyo và bị giám sát an ninh chặt chẽ trước khi bị đưa ra xét xử trong năm 2020. Để phòng trường hợp cựu chủ tịch Nissan bỏ trốn, giới chức Nhật Bản đã tịch thu 3 hộ chiếu của ông này và chuyển cho luật sư biện hộ giữ. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp đề phòng và giám sát an ninh nghiêm ngặt, ông Ghosn tuyên bố đã an toàn ở Lebanon.

Nhất cử, nhất động bị giám sát

Ông Carlos Ghosn bị quản thúc suốt 7 tháng qua tại nhà riêng ở Tokyo. Đó là một căn nhà cao tầng, rộng rãi và khá gần quận trung tâm Roppongi, nơi khá quen thuộc với các nhà ngoại giao, giới doanh nhân phương Tây. Khu vực này luôn có cảnh sát tuần tra, giám sát bởi khá gần ít nhất một đại sứ quán và nhà riêng của các nhà ngoại giao.

Hana Takeda, một người sống trong căn hộ cạnh nhà của Ghosn, cho biết thỉnh thoảng cô vẫn nhìn thấy ông Ghosn ra ngoài cùng với một trong ba cô con gái. Một người hàng xóm sống ở đây 9 tháng qua cũng cho biết, có một chiếc xe hơi thường xuyên xuất hiện ở cuối con đường gần nhà của Ghosn. “Ông ấy rất kín tiếng. Thường có một chiếc xe hơi đậu ở gần nhà ông ấy. Ông ấy bị giám sát 24/24”, người này cho hay.

Ngôi nhà nơi ông Ghosn bị quản thúc tại Tokyo (Ảnh: Reuters)

Ban công của ngôi nhà được gắn 3 camera an ninh không dây trong khi các cửa sổ thường được che kín rèm Theo các điều khoản tại ngoại, ông Ghosn buộc phải lắp camera ở các lối ra vào nhà. Giới chức năng cũng giám sát và hạn chế các hoạt động và liên lạc như không được dùng điện thoại, máy tính kết nối internet, để đề phòng ông Ghosn bỏ trốn hoặc tìm cách hủy bằng chứng.

Cuộc đào tẩu bằng thùng carton?

Hiện chưa rõ bằng cách nào ông Ghosn có thể chạy sang Lebanon mặc dù bị giám sát an ninh nghiêm ngặt và bị tịch thu toàn bộ hộ chiếu. Giới chức Lebanon xác nhận, ông Ghosn đã tới nước này bằng hộ chiếu Pháp và hoàn toàn hợp pháp.

Truyền thông Lebanon đăng tải thông tin nói rằng, ông Ghosn đã trốn ra ngoài bằng cách chui vào một thùng carton đựng nhạc cụ sau một buổi biểu diễn âm nhạc tại nhà riêng mới đây. Theo Thời báo phố Wall, ông Ghosn đã lên một máy bay tư nhân từ Nhật Bản đến Thổ Nhĩ Kỳ sau đó sang Lebanon. Phi công lái máy bay thậm chí không hề biết sự hiện diện của ông Ghosn trên máy bay.

Dữ liệu trên trang web Flightradar24 cho thấy, một máy bay tư nhân xuất phát từ Osaka (Nhật Bản) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau đó tiếp tục đến Lebanon trùng thời điểm ông Ghosn được cho là đã đặt chân an toàn đến quốc gia này hôm 30/12/2019. Bộ Ngoại giao Lebanon hôm 31/12 đã ra thông cáo nói rằng: “Ông Carlos Ghosn đã đến Lebanon hợp pháp vào rạng sáng hôm qua. Chi tiết xung quanh việc ông ấy từ Nhật Bản đến Beirut ra sao vẫn chưa được rõ và đây hoàn toàn là vấn đề cá nhân”. Hiện Nhật Bản và Lebanon không có hiệp ước dẫn độ.

Junichiro Hironaka, luật sư của ông Ghosn nói rằng, để có thể chạy ra nước ngoài, ông Ghosn chắc chắn đã được sự hậu thuẫn của “một tổ chức lớn”.

Dư luận Nhật Bản bất ngờ và giận dữ

Vụ bỏ trốn để tránh bị xét xử của ông Ghosn đã khiến dư luận ở Nhật Bản xôn xao. Luật sư Hironaka cho biết với phóng viên rằng, việc bỏ trốn của thân chủ là “hoàn toàn bất ngờ”. “Chúng tôi rất bàng hoàng và khó hiểu”, ông Hironaka cho biết khi muốn nói rằng giới chức năng vẫn không thể hiểu lý do ông Ghosn đào tẩu thành công khi tất cả hộ chiếu đều bị tịch thu.

Lực lượng an ninh Lebanon bên ngoài cổng ngôi nhà được cho là nơi ông Ghosn ẩn náu ở thủ đô Beirut, Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Masahisa Sato, một nghị sĩ đảng Dân chủ tự do, bình luận: “Đây là một vụ bỏ trốn phạm pháp, một cuộc đào tẩu, một tội danh”. Nghị sĩ này cũng nói thêm: “Liệu có một cuộc gia nào đã hậu thuẫn (Ghosn)? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng khi hệ thống luật pháp, an ninh của Nhật Bản để một vụ xuất cảnh phi pháp diễn ra dễ dàng”.

Các công tố viên Nhật Bản đã rút lại quyết định bảo lãnh tại ngoại đối với ông Ghosn ngay sau khi ông này bỏ trốn. Nếu trở lại Nhật Bản, ông Ghosn sẽ bị bắt giữ.

Tại Pháp, nơi ông Ghosn từng làm việc, chính phủ Pháp cho biết họ “vô cùng bất ngờ” khi ông Ghosn bỏ trốn khỏi Nhật Bản. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Agnès Pannier-Runacher nhấn mạnh, Ghosn “không có quyền đứng trên pháp luật” và rằng “nếu một công dân nước ngoài bỏ trốn khỏi Pháp để chạy tội, chúng tôi sẽ rất giận dữ”.

Về phần ông Ghosn, sau khi đặt chân đến Lebanon, ông này tuyên bố: “Tôi chạy trốn khỏi sự bất công”. Ông cũng muốn gặp gỡ với báo chí vào tuần sau và đây có thể là dịp ông Ghosn hé lộ về cách thức bỏ trốn khỏi Nhật Bản.

Minh Phương/Dân Trí