Futsal Việt Nam gặp Nga ở vòng 16 đội World Cup 2021

Lọt vào vòng 16 đội World Cup 2021, tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán đội nhất bảng B là futsal Nga. Đây là đối thủ từng loại futsal Việt Nam cách đây 5 năm tại vòng 16 đội World Cup 2016.

Futsal Việt Nam sẽ gặp Nga ở vòng 16 đội World Cup 2021 - Ảnh: VFF Rạng sáng 20-9, tuyển futsal Thái Lan đã thắng đậm Solomon Islands 9-4 để giành vị trí thứ 3 bảng C, và đoạt vé đi tiếp với tư cách là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Như vậy, Futsal World Cup 2021 đã xác định được 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất là Thái Lan và Việt Nam.

Hai tấm vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh của 3 đội là Paraguay (bảng E), Costa Rica (A) và Serbia (F). Như vậy, 4 đội thứ 3 đoạt vé vớt sẽ là các nhóm đội ở bảng: A, C, D, F hoặc A, C, D, E hoặc C, D, E, F.

Dù có nhóm 4 đội đứng thứ 3 nào giành vé đi tiếp thì Việt Nam (3D) cũng sẽ gặp Nga (1B) - Ảnh chụp màn hình Theo điều lệ của giải, dù bất cứ nhóm nào ở trên đoạt vé đi tiếp, đội 3D (tức Việt Nam) đều phải chạm trán 1B (tuyển Nga). Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 21h30 ngày 22-9 tại nhà thi đấu Avia Solutions, ở Vilnius, thủ đô Lithuania.

Đây là cuộc tái ngộ vô cùng thú vị khi Nga cũng chính là đối thủ của tuyển futsal Việt Nam ở vòng 16 đội World Cup 2016. Khi đó, tuyển futsal Việt Nam đã để thua 0-7 và chấp nhận dừng bước ở kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Lần gặp lại này không có gì thay đổi khi Nga - hạng 4 thế giới - vẫn được đánh giá mạnh hơn. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ nhờ tinh thần đang dâng cao.

Nhánh đấu ở vòng loại trực tiếp World Cup 2021 - Ảnh chụp màn hình

Theo H.D/VTV.vn