Điểm chuẩn hệ trung cấp các trường Công an nhân dân năm 2020

Sau khi công bố điểm chuẩn hệ đại học, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã công bố điểm chuẩn trình độ trung cấp chính quy tuyển mới vào các trường Công an nhân dân năm 2020.

Ảnh minh họa

Chiều 19/10, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã công bố kết quả xét tuyển đào tạo trình độ trung cấp chính quy tuyển mới vào các trường Công an nhân dân năm 2020. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ trung cấp Công an nhân dân năm 2020 là 300 chỉ tiêu.

Về đối tượng xét tuyển chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nhập ngũ năm 2018 và năm 2019.

Về phương thức xét tuyển, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - chiếm 75% điểm xét tuyển theo các tổ hợp: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), kết hợp với kết quả học bạ THPT - chiếm 25% điểm xét tuyển.

Ngoài điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh là con cán bộ Công an, con Trưởng, Phó Trưởng Công an xã được cộng thêm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Công an. Điểm trúng tuyển được lấy theo một điểm chung, không phân biệt tổ hợp.

Kết quả xét tuyển như sau:

* Hệ trung cấp Trường Đại học PCCC

- Phía Bắc: 25.83 điểm

- Phía Nam: 26.21 điểm

* Hệ trung cấp Trường Cao đẳng ANND I

- Phía Bắc: 26.54 điểm

- Phía Nam: 26.58 điểm

* Hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND I: 26.98 điểm

* Hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND II: 26.99 điểm, tiêu chí phụ: tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp xét tuyển và điểm học bạ tính theo công thức của Bộ Công an đạt 25.74 điểm.