Cần sớm đưa Trường Mầm non Tịnh Kỳ, cơ sở II vào sử dụng

(Baoquangngai.vn)- Ngôi trường được đầu tư với kinh phí hàng tỷ đồng, do UBND xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư. Mặc dù đơn vị thi công ngôi trường đã bàn giao hạ tầng, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Người dân ở địa phương phải chịu cảnh gửi con học ở các hộ giữ trẻ gia đình, các trường mầm non ở các xã lân cận và không ít em chịu thiệt thòi khi phải ở nhà với cha mẹ.

Có trường vẫn phải cam khổ

Trường Mầm non Tịnh Kỳ, cơ sở II được đầu tư xây dựng từ năm 2019, do UBND xã Tịnh Kỳ làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư 6 tỷ đồng. Đơn vị thi công đã bàn giao trường vào tháng 3.2020, tuy nhiên đến nay trường vẫn chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Có mặt tại trường, đó là một dãy nhà 2 tầng kiên cố, mới, khang trang với đầy đủ các phòng học, công trình nhà ăn và nhiều hạng mục khác. Đây là niềm mơ ước, mong đợi từ rất lâu của người dân địa phương. Tuy nhiên, trường hiện giờ vẫn chơ vơ giữa một khoảng đất trống.

Hàng loạt cây xanh trong sân trường thiếu nước, không có sự chăm sóc nên chết dần. Phía sau khuôn viên trường, cây cỏ mọc um tùm. Đến cổng trường cũng chẳng ai khóa lại, mặc sức người ra vào.

Trường Mầm non Tịnh Kỳ, cơ sở II đầu tư khang trang nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Trường mầm non Tịnh Kỳ hiện tại (cơ sở chính) đã được xây dựng từ lâu. Hằng năm, tổng số trẻ em từ 0- 5 tuổi có nhu cầu nuôi dạy và chăm sóc ở cấp bậc mầm non hơn 900 em. Năm học này, trường nhận 261 em, nghĩa là chỉ mới đáp ứng chưa được 1/3 tổng số trẻ trong vùng. Vì điều kiện dạy và học không có, nên nhà trường chỉ ưu tiên cho độ tuổi 5 tuổi, cần phổ cập để chuẩn bị vào lớp 1, với 176 em. Số còn lại phân chia ở 3 lớp: trẻ, mầm và chồi.

“Nhiều năm qua, các bậc phụ huynh không gửi con được trong trường phải gửi ở hộ giữ trẻ gia đình hoặc các trường mầm non ở các xã lân cận, vì xã Tịnh Kỳ hiện nay chưa có trường mầm non tư thục lớn. Nhà trường rất mong chính quyền địa phương, các cấp, ngành sớm tìm cách tháo gỡ khó khăn để cơ sở II sớm nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Vấn đề này rất cần thiết và được người dân phản ảnh nhiều lần qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tịnh Kỳ Nguyễn Thị Thanh Nguyên chia sẻ.

Cây xanh trong sân trường chết khô vì thiếu nước và không có người chăm sóc.

Cần sớm đưa vào sử dụng

Dự án Trường Mầm non Tịnh Kỳ, cơ sở II nằm trong phần đất giáo dục của Dự án Khu tái định cư kết hợp với phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở xã Tịnh Kỳ, do Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ Trần Đình Tiến, nguyên nhân của việc chậm trễ đưa cơ sở này đi vào hoạt động là do một số vướng mắc của dự án lớn ở trên, nên chưa thể đầu tư đồng bộ hạng mục điện sinh hoạt và nước sinh hoạt.

Nghĩa là chỉ khi nào Dự án Khu tái định cư kết hợp với phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu đầu tư điện và nước thì UBND xã Tịnh Kỳ mới phối hợp để đầu tư điện nước đồng bộ, cùng lúc cho dự án trường học mà xã đang làm chủ đầu tư.

Cũng theo ông Tiến, hiện tại UBND xã đã làm việc với Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh và dự kiến sẽ nỗ lực hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2020.

Việc dạy và học ở cơ sở chính hiện tại đã quá tải nhưng vẫn không đủ đáp ứng cho số trẻ trong độ tuổi mầm non cần đến trường.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Nguyễn Hải Nam cho biết: "Hiện nay Dự án đang gặp khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, với khoảng 3 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Phần trụ điện đã chôn, chúng tôi đợi giải phóng mặt bằng ổn thỏa xong mới kéo dây xuống, đấu nối và thử tải cùng lúc. Nhà thầu của dự án kiến nghị không đồng ý thi công điện từng phần như vậy, mà cần thi công cùng lúc sau khi giải phóng xong mặt bằng, có như vậy mới tránh hao tổn chi phí vận chuyển thiết bị xuống nhiều lần".

Theo tìm hiểu, nếu như nguồn điện đã gặp khó thì vấn đề về nguồn nước càng "bí bách" hơn. Hiện nay, hệ thống dẫn nước từ TP.Quảng Ngãi xuống Tịnh Kỳ chưa có, trong khi đó, công trình nước sạch do Sở NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư vẫn chưa đảm bảo cho toàn xã Tịnh Kỳ sử dụng.

"Chúng tôi có làm việc với các đơn vị, nếu bên nào có điều kiện thuận lợi sẽ phối hợp với bên đó để sớm mang nước về cho dự án. Tuy nhiên, với cơ chế bồi thường hiện nay thì dự kiến năm 2021 mới hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Lúc đó, trường mới có điện, nước để sử dụng đồng bộ với Dự án", ông Nam nhấn mạnh.

Tịnh Kỳ là xã biển có diện tích nhỏ, đất chật nhưng người đông. Tỉ lệ học sinh trong vùng có nhu cầu theo học ở trường mầm non rất cao. Việc sớm đầu tư các hạng mục, tìm cách tháo gỡ để Trường Mầm non Tịnh Kỳ, cơ sở II được nghiệm thu, đưa vào sử dụng mang tính cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc mầm non, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân ven biển lâu nay.

Bài, ảnh: Thiên Hậu