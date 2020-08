Đề kiểm tra tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội dài 22 trang, làm trong 2 tiếng

Ngày 15/8, hơn 5.600 thí sinh đã hoàn thành bài kiểm tra tư duy vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Đề gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận với thời gian làm bài 120 phút.

Bài kiểm tra tư duy vào Đại học Bách khoa Hà Nội gồm 2 phần Toán và Đọc hiểu. Trong đó, phần Toán (25 câu trắc nghiệm và 3 chủ đề tự luận) có thời lượng 90 phút, chiếm 75% tổng số điểm của bài thi. Phần Đọc hiểu 30 phút (theo hình thức trắc nghiệm), chiếm 25% tổng số điểm của bài thi bám sát cấu trúc và đề cương ôn tập mà trường đã công bố.

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách về công tác tuyển sinh, toàn bộ bài kiểm tra tư duy dài 22 trang, đưa ra đề bài ở các mức độ khác nhau, từ thông hiểu, vận dụng đến vận dụng sáng tạo, yêu cầu thí sinh có khả năng suy luận, nắm bắt và vận dụng kiến thức trong thời gian ngắn. Toàn bộ phần kiến thức nằm trong kiến thức phổ thông nhưng gắn liền với tình huống thực tế.

Bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá năng lực cốt lõi của các thí sinh và khả năng theo học các ngành học ở bậc đại học, đặc biệt những khối ngành khoa học kĩ thuật, ông chia sẻ thêm. Nội dung bài thi được xây dựng phù hợp với đặc điểm của giáo dục Việt Nam và cách tiếp cận tiên tiến trên thế giới.

Đây là năm đầu tiên trường Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai xét tuyển kết hợp (sử dụng kết quả thi Trung học phổ thông 2020 và kết quả Bài kiểm tra tư duy), dự kiến chiếm khoảng 30 – 35% tổng chỉ tiêu đào tạo của trường năm nay. Theo đó, bài kiểm tra tư duy là một thành phần điểm. Điểm của bài kiểm tra tư duy (môn chính) cùng với điểm Toán, Vật lý hoặc Toán, Hóa học của kì thi tốt nghiệp THPT để xét thành một tổ hợp điểm (tổ hợp xét tuyển A19 và A20).

Năm nay, nhà trường tổ chức tại hai địa điểm là trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, nhà trường đã lên kế hoạch cụ thể để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ... Theo đó, trong bối cảnh TP. Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chủ động liên hệ và đề nghị 92 thí sinh của TP. Hải Dương không tham dự kỳ thi. Nhà trường đã tư vấn cho những thí sinh này lựa chọn phương thức khác như sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển vào trường. Những thí sinh các huyện khác của tỉnh Hải Dương vẫn tham dự kỳ thi bình thường.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "92 thí sinh của TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương không thể tham dự kỳ thi. Sau ngày 15/8, Hội đồng tuyển sinh sẽ họp để đưa ra giải pháp cụ thể cho những em đăng ký tham gia bài kiểm tra tư duy nhưng không thể tham dự vì dịch COVID-19".

Theo số lượng đăng ký và qua sơ tuyển, có 5.623 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Tổng số phòng thi là 194 phòng, với 167 phòng tại địa điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội và 27 phòng tại Đại học Hồng Đức. Kỳ thi ngày 15/8 có 10 hội đồng thi, đảm bảo tổ chức buổi thi an toàn, nghiêm túc và thành công.

