Bài thi tổ hợp phân loại thí sinh

(Baoquangngai.vn) - Thí sinh vừa làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, trong thời gian làm bài 150 phút. Cũng như đề thi môn Toán, đa số thí sinh nhận định 2 bài thi tổ hợp dễ hơn đề thi năm ngoái, nhưng vẫn đảm bảo tính phân loại thí sinh.

TIN LIÊN QUAN Tuổi trẻ Quảng Ngãi tiếp sức mùa thi "đặc biệt"

Buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, nghiêm túc

Thăm, động viên các đội tình nguyện "Tiếp sức mùa thi"

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Lê Khiết, đúng 10 giờ 30 phút, các thí sinh mới bước ra khỏi phòng thi dưới cái nắng gay gắt. Mệt mỏi vì thời gian thi kéo dài gần 3 giờ, nhưng trên gương mặt nhiều em thấy khá an tâm vì đề thi vừa sức.



Vừa bước ra khỏi phòng thi, em Định Thị Hạ Lưu, Trường DTNT tỉnh chia sẻ: “Trong 3 môn của tổ hợp khoa học xã hội thì môn Lịch sử là khó nhất, còn môn Địa lý rất dễ, môn GDCD không quá khó. So với đề thi năm ngoái thì năm nay dễ hơn nhiều. Em nghĩ mình được 6 điểm môn Sử”.

Thí sinh thấm mệt vì thi trong thời gian dài dưới cái nắng gay gắt.

Cũng nhận xét về đề thi tổ hợp khoa học xã hội, thí sinh Minh Thu cho rằng, đề có tính phân loại cao ở môn Sử, tuy nhiên, học sinh trung bình vẫn có thể đạt 5-6 điểm. “Đề Sử khó so với 2 môn còn lại, chủ yếu đề ra phần lịch sử Việt Nam. Đề thi Sử khó không nằm ngoài dự đoán của chúng em, vì bản thân môn Sử kiến thức rất rộng, nhiều sự kiện”- Minh Thu nói.



Với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, thí sinh Võ Quang Huy cho biết, đề thi bám sát đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT. Đề vừa sức với học sinh trung bình, từ 7,5 điểm trở xuống không quá khó để các bạn lấy điểm, 7,5 trở lên đề yêu cầu vận dụng cao.

Lực lượng tiếp sức mùa thi phát nước cho thí sinh.

Tương tự, thí sinh Quang Sang cũng cho hay, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên không khó lắm, nhưng không dễ lấy điểm tuyệt đối như môn Toán, có tính phân loại thí sinh. Em làm được 80%.



Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu, buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn tỉnh có 214 thí sinh vắng thi.



Chiều nay, thí sinh sẽ thi môn thi cuối cùng của kỳ thi, môn Ngoại ngữ, hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút.

A.KIỀU