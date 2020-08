Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 9 - 10.8, hơn 12.400 thí sinh trong toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất nhằm đảm bảo tổ chức kỳ thi công bằng, nghiêm túc và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 49 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi theo danh sách phân công trước đây và 11 thí sinh thuộc diện F1, F2 phải cách ly phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Sở GD&ĐT đã bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên khác thay thế, đồng thời thông báo đến các thí sinh đang cách ly tham gia thi đợt sau.

Nhân viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn kiểm tra thân nhiệt các cán bộ trước khi vào trường.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Báy cho biết: Ngành y tế đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại các điểm thi; đồng thời bố trí cán bộ y tế ở tất cả các điểm thi để đo thân nhiệt cho cán bộ, thí sinh trước khi vào phòng thi. Tại các điểm thi cũng đã bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang.

Để đảm bảo công tác an ninh, ngành công an đã bố trí 134 cán bộ phục vụ an ninh tại các điểm thi và phân công cán bộ làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn trong các khâu nhận đề, in sao đề thi; bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, tránh ùn tắc, mất an ninh trật tự tại các khu vực thi...

Ngày 9.8, buổi sáng các thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán. Ngày 10.8, buổi sáng thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Đến thời điểm này, tại 32 điểm thi trong toàn tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đinh Duy Quang thông tin: Trường chuẩn bị 500 khẩu trang y tế để phát cho cán bộ làm công tác thi và thí sinh; đồng thời bố trí 40 lít dung dịch sát khuẩn y tế tại các phòng thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu cho hay: Sở đã chuẩn bị hoàn tất các phương án tổ chức vận chuyển và giao nhận đề thi, bài thi. Theo đó sẽ có 3 đoàn vận chuyển và bàn giao đề thi đến các điểm trong ngày 8.8. Riêng Lý Sơn sẽ được nhận đề thi vào ngày 7.8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh lưu ý các điểm thi phải đảm bảo tất cả thí sinh trước khi vào phòng thi phải được đo thân nhiệt. Lực lượng công an nhắc nhở phụ huynh tuyệt đối không tụ tập xung quanh các điểm thi. Các lực lượng phối hợp phân luồng, chia hướng thí sinh vào phòng thi để hạn chế tiếp xúc, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.

Bài, ảnh: KN