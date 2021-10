(Báo Quảng Ngãi)- Những năm trước, cứ vào mùa mưa lũ, người dân ven sông, ven biển ở xã Bình Hải (Bình Sơn), xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ), xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) luôn sống trong sự lo lắng. Nhưng năm nay, những dự án (DA) chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc các khu vực trên đã hoàn thành, giúp người dân yên tâm sinh sống và sản xuất.

“Kè được xây dựng kiên cố, nên từ mùa mưa bão năm nay, tôi không còn thấp thỏm lo sông ngoạm đất, lấn nhà nữa”, ông Nguyễn Văn Bình, ở thôn Minh Long, xã Tịnh Minh cho biết. Bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xóm 6, thôn Minh Long, từng bị sạt lở nặng, nên hằng năm, người dân thường tổ chức trồng tre, nhằm bảo vệ đất sản xuất, hoa màu. Tuy nhiên, dòng chảy sông Trà Khúc quá mạnh, kéo bờ tre cùng nhiều diện tích đất nông nghiệp trôi xuống sông.

Công trình kè chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ) đã hoàn thành đúng tiến độ. Đặc biệt là sau cơn bão số 9 năm 2020, tình trạng sạt lở không chỉ uy hiếp trực tiếp nhà cửa của 15 hộ dân ở xóm 6 và gần 3ha đất sản xuất nông nghiệp, mà tại một số điểm, mép sông tiến sát tuyến đường bê tông và trạm bơm cấp nước Tả Đội. Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân, tháng 3/2021, UBND tỉnh quyết định đầu tư khẩn cấp DA Kè chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Minh Long, có chiều dài 734m. Tháng 5/2021, DA được triển khai thực hiện và đến nay đã hoàn thành toàn bộ công trình, giúp người dân xóm 6 yên tâm sinh sống và sản xuất.

Trong khi đó, DA Chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh, với chiều dài hơn 1km, trong đó có 700m xây mới hoàn toàn cũng kịp hoàn thành ngay trước mùa mưa bão năm nay, mang lại niềm vui lớn cho người dân phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu. “Từ khi kè Sa Huỳnh bị sạt lở vào năm 2016 đến nay, chưa bao giờ tôi ngủ ngon mỗi khi có mưa to, gió lớn. Đã thế, đường bê tông bị sóng biển khoét sâu, nên mỗi lần đi lại, tôi lo đường sập. Nhưng giờ có kè kiên cố, tôi yên tâm lắm”, ông Nguyễn Văn Soi, ở thôn Thạch By 2, phường Phổ Thạnh, cho biết.

Dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, công trình chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh không chỉ về đích kịp tiến độ, mà còn phát huy hiệu quả ngay trong các đợt mưa to gió lớn vừa qua, đặc biệt là bão số 5. Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh Nguyễn Văn Lượng cho biết, kè Sa Huỳnh hoàn thành, không chỉ bảo vệ công trình, đường sá và nhà cửa của 400 hộ dân, mà còn giúp khu vực này sạch đẹp hơn. Tuyến đường giao thông ven kè rộng rãi, giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa được an toàn, thuận lợi hơn.

Những ngày qua, người dân thôn Phước Thiện và An Cường, xã Bình Hải cũng khấp khởi vui mừng, khi DA Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, thôn An Cường đã hoàn thành 95% giá trị hợp đồng. Đặc biệt, cơn bão số 5 vừa qua, thôn Phước Thiện và An Cường là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nhờ tuyến kè được bê tông kiên cố, nên người dân không phải di dời, sơ tán, cũng không còn thấp thỏm âu lo sóng biển đánh sập nhà.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đỗ Tâm Hiển chia sẻ, cùng với áp lực về thời gian, điều kiện thời tiết bất lợi, cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến việc tổ chức thi công các DA gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn công trình và phòng, chống dịch Covid-19, các nhà thầu đã bố trí lực lượng và phương tiện thi công “3 ca, 4 kíp” suốt ngày đêm. Vì vậy, việc cả 3 DA hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng là nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư, cũng như các đơn vị liên quan. Dự kiến đến ngày 30/10, chúng tôi sẽ tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 3 DA trên.

Bài, ảnh: MỸ HOA