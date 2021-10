Hỗ trợ doanh nghiệp bằng chính sách tài chính

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ngãi đã và đang khẩn trương triển khai miễn, giảm hàng loạt khoản thuế, phí, lệ phí, giúp doanh nghiệp (DN) có thêm điều kiện sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Miễn 30% tiền thuê đất năm 2021

Cục Thuế tỉnh hiện đang triển khai thực hiện Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đối tượng được miễn tiền thuê đất năm 2021 gồm tổ chức, đơn vị, DN, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định, thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Gia công hàng xuất khẩu tại Nhà máy May Vinatex Nghĩa Hành. Ảnh: T.Nhị Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Tiếp cho biết, đây là quy định mới mang tính cấp bách nhằm hỗ trợ DN vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Trước đây, tiền thuê đất chỉ được miễn khi DN thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư; còn theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg là miễn cho toàn bộ DN, không có sự phân biệt. Quảng Ngãi có khoảng 1.000 đối tượng gồm 800 DN và 200 cá nhân, tổ chức được Nhà nước cho thuê đất. Tổng số tiền miễn đợt này khoảng 12 tỷ đồng. Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Tiếp cho biết, đây là quy định mới mang tính cấp bách nhằm hỗ trợ DN vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Trước đây, tiền thuê đất chỉ được miễn khi DN thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư; còn theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg là miễn cho toàn bộ DN, không có sự phân biệt. Quảng Ngãi có khoảng 1.000 đối tượng gồm 800 DN và 200 cá nhân, tổ chức được Nhà nước cho thuê đất. Tổng số tiền miễn đợt này khoảng 12 tỷ đồng.

"Hồ sơ thủ tục để được giải quyết miễn tiền thuê đất rất đơn giản, chỉ cần 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 theo mẫu, DN nộp cho Cục Thuế tỉnh bằng phương thức điện tử, hoặc phương thức khác. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến ngày 31/12/2021. Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế sẽ xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm. Trường hợp DN đã nộp tiền thuê đất năm 2021, thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau, hoặc năm tiếp theo", ông Tiếp nói.

Hàng nghìn doanh nghiệp được hỗ trợ

Hiện Cục Thuế tỉnh đang dự thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ký văn bản miễn giảm các loại thuế quan trọng cho DN, gồm: Giảm 30% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho các DN trong tỉnh; giảm 30% thuế GTGT kể từ ngày 1/10 - 31/12/2021, đối với DN hoạt động kinh doanh vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch; miễn tiền chậm nộp trong kỳ tính thuế đối với khoản nợ tiền thuê, tiền sử dụng đất... Ngoài ra, tất cả các khoản ủng hộ, tài trợ của các DN cho hoạt động phòng, chống dịch đều được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Xem xét tất cả các khoản chi liên quan đến phòng, chống dịch tại DN, như chi phí xét nghiệm cho nhân viên, khử khuẩn, cách ly... được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo thống kê, số thuế được giảm 30% nêu trên vào khoảng 300 tỷ đồng; trong đó, việc giảm 30% thuế TNDN sẽ có khoảng 1.000 DN được thụ hưởng, số thuế giảm tương ứng khoảng 150 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện gia hạn nộp thuế, để giảm bớt khó khăn cho 4.500 DN trong thời điểm hiện nay, với số tiền thuế được gia hạn khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

Từ nay đến ngày 31/12/2021, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện giảm 30 loại phí, lệ phí theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính cho DN, người dân, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, nhiều loại phí giảm sâu như phí hải quan; phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; lệ phí sở hữu công nghiệp. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020, Quảng Ngãi cũng giảm hàng loạt các loại phí, lệ phí từ 30 - 50%.

THANH NHỊ