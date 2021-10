Các doanh nghiệp may mặc mở rộng sản xuất, kinh doanh

(Baoquangngai.vn)- Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, song ngành may mặc Quảng Ngãi vẫn nỗ lực giữ nhịp độ tăng trưởng. Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp (DN) ngành may mặc vừa tăng cường phòng, chống dịch, vừa tăng tốc sản xuất, kinh doanh.

Không ngừng tìm kiếm thị trường

Kim ngạch xuất khẩu may mặc trong 9 tháng năm 2021 đạt khoảng 60 triệu USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là ngành tăng trưởng cao, chỉ đứng sau sợi dệt, túi xách giày da và dầu FO. Theo một số chủ DN may mặc, đạt được kết quả này là nhờ trước đó DN đã nỗ lực tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các đơn hàng mang tính đón đầu cuộc mở cửa trở lại của ngành thời trang sau khi dịch Covid-19 trên toàn cầu lắng xuống.

May trang phục đánh Golf xuất khẩu sang Châu Âu tại Công ty CP May Vinatex Dung Quất.

Giám đốc Công ty CP May Vinatex Dung Quất (KKT Dung Quất) Nguyễn Thanh An cho biết, năm 2021, ngoài tập trung sản xuất sản phẩm theo đơn hàng đã ký kết như khẩu trang, áo jacket thì công ty cũng xúc tiến các sản phẩm phục vụ ngành du lịch nghỉ dưỡng Châu Âu. Đó là quần áo thể thao chuyên biệt dành cho Golf, bơi lội, trượt tuyết.

Từ tháng 4/2021 đến nay, Công ty CP May Vinatex Nghĩa Hành (Cụm công nghiệp Đồng Dinh) tập trung sản xuất trang phục, phụ kiện dành cho các nhân viên chuỗi khách sạn, nhà hàng ẩm thực cao cấp ở Châu Âu. Theo lãnh đạo công ty, dự đoán khi thị trường du lịch mở cửa, Châu Âu sẽ đón làn sóng du lịch lớn và cần thiết phải sử dụng thời trang để tạo ra dấu ấn để kích cầu du lịch. Vì thế, công ty đã kết nối với các đối tác ở thị trường này, cùng đưa ra ý tưởng và thiết lập đơn hàng, tập trung sản xuất.

Ngoài ra, các DN chuyên may giỏ xách, giày thể thao cũng đang chạy đua với xu thế mới của thời trang mới. Liên tục đưa ra ý tưởng, bắt nhịp với xu thế phát triển của ngành may mặc trên toàn cầu, các DN của Quảng Ngãi đã mang về doanh thu cao, tăng bình quân từ 20% đến 80% so với cùng kỳ 2020.

Nhu cầu lao động tăng cao

Dự kiến trong năm 2022 sẽ có sự dịch chuyển lại cơ cấu ngành may mặc, do đó tất cả các công ty may hiện nay đang tiến hành tuyển dụng lao động, đào tạo nghề để có thể tiếp cận với việc tạo ra các sản phẩm mới, phù hợp quy chuẩn quốc tế, thị hiếu thị trường.

Công ty CP May Vinatex Đức Phổ liên tiếp trong các tháng gần đây thông báo tuyển dụng lao động phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, đặc biệt là ưu tiên cho công nhân lành nghề từ các tỉnh, thành phố phía nam về, người lao động đã may gia công ở các tổ hợp đang vị đứt việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Số lượng không giới hạn, lương và các chế độ phụ cấp hấp dẫn, có xe đưa đón công nhân trong khu vực từ Mộ Đức đến Sa Huỳnh đi, về mỗi ngày.

Tại Công ty CP May Vinatex Dung Quất, chế độ phụ cấp và lương từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, môi trường làm việc tốt nên việc thu hút công nhân vào để mở thêm 2 dây chuyền tương đối thuận lợi. Ở nhà máy này, không chỉ có người dân ở huyện Bình Sơn và rất nhiều người từ huyện Núi Thành (Quảng Nam) cũng vào làm việc. Hiện nhà máy đang có kế hoạch tiếp tục tuyển dụng thêm khoảng 150 công nhân phục vụ kế hoạch sản xuất những tháng cuối năm 2021.

Công ty CP May 28 Quảng Ngãi cũng vừa thông báo tuyển 100 công nhân may và lao động phổ thông. Công ty đưa ra mức thu nhập bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/tháng; hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với người trở về từ khu cách ly có giấy xác nhận của ban ngành, địa phương; thưởng chuyên cần, không thử việc đối với người lao động đã làm việc tại các công ty may, chế độ chính sách của BHXH theo quy định...

Bài, ảnh: THANH NHỊ