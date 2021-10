Ngư dân phấn khởi vươn khơi

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày qua, ngư dân trong tỉnh rất phấn khởi khi được vươn khơi khai thác hải sản sau gần một tháng phải neo tàu để phòng, chống dịch Covid-19. Công tác đảm bảo an toàn trong phòng dịch cũng được ngư dân quan tâm.

Đảm bảo an toàn khi vươn khơi

Những ngày qua, không khí tại các bến cá và khu vực bãi ngang trong tỉnh sôi động trở lại. Ghe, thuyền của ngư dân liên tục cập bờ cùng niềm vui tôm, cá đầy khoang. Ngư dân Nguyễn Văn Điền, xã Bình Hải (Bình Sơn) hào hứng nói, tuy giá bán có giảm đôi chút do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng được vươn khơi, bám biển và có thu nhập để trang trải cuộc sống là vui lắm rồi.

Ngư dân nạp đá lạnh để tranh thủ vươn khơi sau gần 1 tháng tàu neo bến để phòng, chống dịch Covid-19. Còn ngư dân Nguyễn Hành, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) cho biết, gần một tháng đóng các cảng cá, bến cá để phòng, chống dịch Covid-19, gia đình không có thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngay khi tỉnh cho phép mở biển từ 12/10, nên tranh thủ vươn khơi. “Anh em mua đồ tạm trữ trên tàu để có thể sẵn sàng bám biển vài ngày ở khu vực đảo Lý Sơn. Nhưng ở khu vực gần bờ trúng tôm, cá nên anh em quyết định đi về trong ngày. Cá tươi, bán được giá nên ai cũng vui, vì có thêm thu nhập”, ông Hành nói. Còn ngư dân Nguyễn Hành, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) cho biết, gần một tháng đóng các cảng cá, bến cá để phòng, chống dịch Covid-19, gia đình không có thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngay khi tỉnh cho phép mở biển từ 12/10, nên tranh thủ vươn khơi. “Anh em mua đồ tạm trữ trên tàu để có thể sẵn sàng bám biển vài ngày ở khu vực đảo Lý Sơn. Nhưng ở khu vực gần bờ trúng tôm, cá nên anh em quyết định đi về trong ngày. Cá tươi, bán được giá nên ai cũng vui, vì có thêm thu nhập”, ông Hành nói.

Với ngư dân khai thác hải sản xa bờ, tuy phấn khởi khi được vươn khơi, bám biển trở lại, nhưng nhiều chủ tàu chưa thể tìm được bạn biển. Bên cạnh đó, các nhu yếu phẩm phục vụ cho chuyến biển như: Dầu, nước đá, lương thực, thực phẩm... tiếp tục tăng giá, trong khi sức tiêu thụ các mặt hàng thủy hải sản chậm.

Theo các thương lái, mặc dù các địa phương đã trở lại trạng thái “bình thường mới”, nhưng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản vẫn còn hoạt động cầm chừng. Hơn nữa, phần lớn các mặt hàng hải sản cung ứng cho các chủ đầu mối khu vực phía nam, nhưng vì dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên họ nhập hàng với số lượng hạn chế, dẫn đến đầu ra bị thu hẹp so với trước. Khó khăn là vậy, nhưng theo kinh nghiệm của ngư dân, khoảng thời gian từ tháng 10 -11 là mùa đánh bắt thuận lợi còn lại trong năm, trước khi bước vào mùa biển chướng. Vì vậy, nhiều chủ tàu cá, ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, nỗ lực khai thác nguồn lợi hải sản, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế.

Tăng cường quản lý tại các cảng cá

Dù thường xuyên lênh đênh trên biển, nhưng qua hệ thống thông tin liên lạc, ngư dân luôn chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19, cũng như thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ngư dân Nguyễn Thành Thắng, xã Tịnh Kỳ cho biết, lúc nạp tổn hay khi xuất sản phẩm, tôi và các thuyền viên chấp hành nghiêm túc quy định 5K, khai báo y tế đầy đủ. Còn tại khu vực bến cá, các hoạt động của ngư dân được thực hiện nhanh chóng, tránh tập trung đông người để phòng dịch. Chỉ các lao động và lái xe vận chuyển đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 mới được các chủ bến cá cho phép tham gia bốc dỡ hàng hóa.

Tuy nhiên, tại 5 cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền do Sở NN&PTNT quản lý vẫn còn một số hạn chế trong thời gian các bến cá tư nhân tạm dừng hoạt động. Đó là tình trạng quá tải tàu cá, số lượng lao động tham gia bốc dỡ hàng hóa, các thương lái, lái xe vận chuyển... tập trung đông, nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây áp lực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng, chống dịch Covid-19. Vì thế, các đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương cần phối hợp xây dựng kịch bản hoạt động của các cảng cá, bến cá tương ứng với cấp độ dịch bệnh nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh, tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi đánh bắt, phát triển kinh tế.

Bài, ảnh: MỸ HOA