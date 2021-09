Hỗ trợ tín dụng cho người dân, doanh nghiệp

(Báo Quảng Ngãi)- Trước những khó khăn do tác động của dịch Covid-19, ngành ngân hàng liên tục điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cho sát với thực tế, tập trung hỗ trợ khách hàng cả về tín dụng lẫn dịch vụ, đồng thời kiểm soát nợ xấu...

Thời gian qua, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất gặp nhiều bất lợi, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng; nông, lâm ngư nghiệp; vận tải, kho bãi; một số DN trong KCN phải tạm dừng hoạt động...

Các ngân hàng đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp.

Đặc biệt, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Quảng Ngãi từ cuối tháng 6/2021 đến nay, đã tác động lớn đến chỉ tiêu tín dụng của hệ thống ngân hàng. Cụ thể, tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 8/2021 ước đạt 55.870 tỷ đồng, giảm 3,6% so với thời điểm ngày 30/6/2020. Đặc biệt, dư nợ cho vay DN nhỏ và vừa chiếm 15,63% tổng dư nợ, nhưng so với cuối năm 2020 giảm 4,28%; dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và dư nợ tín dụng qua thẻ tín dụng cũng giảm 0,2% so với tháng 7/2021.