Sản phẩm từ quả bồ hòn:

(Báo Quảng Ngãi)- Sau nhiều năm nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm từ quả bồ hòn, mới đây, Nông trại CÔCÔ (thuộc Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Nông Hưng Phát ở thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức ) đã cho ra đời dòng hóa mỹ phẩm không hóa chất.

Dù xuất phát điểm là sản xuất nấm rơm, nhưng từ thói quen sử dụng nước bồ hòn tự chế để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, nên năm 2017, Nông trại CÔCÔ đầu tư nghiên cứu sâu về loại quả này. Được sự hỗ trợ từ các chuyên gia, Nông trại CÔCÔ đã bóc tách thành công chất saponin, chất làm sạch tự nhiên có thể dùng cho các mục đích tẩy rửa: Tắm gội, rửa bình sữa, rửa chén bát, lau sàn nhà, giặt quần áo... Đặc biệt, nước thải từ việc dùng bồ hòn không gây hại cho môi trường thủy sinh.

Các sản phẩm hóa phẩm sản xuất từ quả bồ hòn dần được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và sử dụng. Dù đã có nhiều năm tự chế các sản phẩm nước rửa chén, nước lau sàn nhà, nước giặt... từ quả bồ hòn, nhưng để sản xuất quy mô lớn, công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Vì không sử dụng hóa chất để tạo bọt, tạo hương, nên công ty phải nghiên cứu và lựu chọn các loại thảo mộc có tinh dầu để bổ sung, đảm bảo hiệu quả tẩy rửa và khử mùi của sản phẩm. Chính vì vậy, phải mất hơn 1 năm sản xuất thử, không ít lần thất bại, đến năm 2018, công ty mới cho ra đời bộ sản phẩm 100% thảo mộc, gồm: Nước rửa chén hữu cơ organic SHARE, nước giặt xả hữu cơ organic CÔCÔ, nước lau sàn hữu cơ organic CÔCÔ... Tổ chức thí nghiệm sử dụng ở 1.000 hộ gia đình trong 3 năm, cán bộ kỹ thuật của Nông trại CÔCÔ đã ghi chép tỉ mỉ thông tin và ý kiến đánh giá, phản hồi của khách hàng, để tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất. “Tôi rất ưng ý khi dùng nước rửa chén, nước giặt, nước lau sàn của Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Nông Hưng Phát sản xuất. Không chỉ tẩy sạch vết bẩn, khử mùi tanh mà nước rửa chén Share không gây dị ứng hay khô da tay như sản phẩm công nghiệp”, bà Nguyễn Thị Hậu, xã Đức Chánh (Mộ Đức) nhận xét.

Bắt đầu từ những khách hàng nhỏ, Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Nông Hưng Phát kiên trì truyền tải tới họ những thông điệp an toàn qua từng sản phẩm do đơn vị tinh chế; cũng như lắng nghe những ý kiến đánh giá của người tiêu dùng, để hoàn thiện sản phẩm. Chính vì vậy, dần dần, mọi người hiểu chất tẩy rửa từ quả bồ hòn tuy không nhiều bọt và sánh bằng xà phòng công nghiệp, nhưng an toàn. Vì sản phẩm “nói không” với hóa chất nên en-zym còn sót lại trên chén bát, quần áo lành tính, không gây kích ứng da, không gây độc hại như xà phòng, nước rửa công nghiệp.

Nhận thấy những sản phẩm này có khả năng phân phối mạnh trên thị trường, nên bên cạnh giới thiệu, bán sản phẩm qua các kênh online... Nông trại CÔCÔ đang xúc tiến hợp tác với các hệ thống phân phối lớn, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm. Đồng thời, liên kết với các HTX và nông hộ phát triển vùng nguyên liệu, trồng cây bồ hòn, và các loại thảo mộc có chứa tinh dầu như bồ kết, sả... “Khởi nghiệp chưa bao giờ là thuận lợi, vì ngoài tiền bạc và công sức, sự đầu tư nghiêm túc và nghiên cứu chuyên sâu thì cần mạo hiểm, chấp nhận những thử nghiệm và cả thất bại. Và Nông trại CÔCÔ cũng không nằm ngoài số đó”, đại diện đơn vị này bộc bạch. Song, với nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm từ thiên nhiên, Nông trại CÔCÔ tin tưởng với hướng phát triển của mình, bắt đầu từ việc lan tỏa giá trị sống “xanh, sạch”.

Bồ hòn - hội tụ 3 yếu tố an toàn, tiện lợi và hiệu quả Quả bồ hòn - tên khoa học là Soapnut, mọc nhiều ở miền núi phía Bắc nước ta. Sở dĩ có tên Soapnut là vì trong quả bồ hòn chứa chất Saponin, loại chất khi tiếp xúc với nước sẽ tạo ra bọt nhẹ, tương tự như xà phòng và có khả năng tẩy rửa cao. Vì vậy, Saponin được xem là loại chất tự nhiên có thể thay thế 100% bột giặt và chất tẩy rửa hóa học. Ưu điểm cực kỳ quan trọng là Soapnut hoàn toàn lành tính, dịu nhẹ và không làm tổn hại da tay cũng như giữ độ bền cho vải vóc.

PHONG PHƯỚC