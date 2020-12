Lý Sơn: Sản xuất hành, tỏi theo chuẩn VietGAP

(Báo Quảng Ngãi)- Không còn lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong sản xuất hành, tỏi như trước đây, nông dân huyện Lý Sơn đã chú trọng sản xuất hành tỏi chất lượng hơn là số lượng, để cung ứng cho người tiêu dùng sản phẩm hành, tỏi sạch, an toàn. Nông dân huyện đảo đang hướng đến sản xuất hành, tỏi đạt chuẩn VietGAP.

Thay đổi thói quen canh tác

Trước đây, không ít nông dân Lý Sơn sử dụng thuốc diệt cỏ hóa học để vệ sinh đồng ruộng và sử dụng phân bón hóa học khi cải tạo đất và bón cho hành, tỏi. Thế nhưng, vài năm gần đây, nhiều nông dân đã chuyển sang sử dụng phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh tự chế để cải tạo đất và bón thúc cho hành, tỏi trong từng giai đoạn.

Những mẻ tỏi đen Lý Sơn đạt chuẩn VietGAP được người tiêu dùng đón nhận. ẢNH: H.DANH Theo nông dân, sử dụng phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh sẽ giúp đất tơi xốp hơn và không làm đất bị thái hóa như phân hóa học. “Lúc trước, người dân hay dùng phân vô cơ bón lót. Sau nửa tháng xuống giống, hành, tỏi có hiện tượng vàng lá là bón thúc Urê. Nhưng khi biết bón phân này gây ô nhiễm môi trường, nông dân đã không còn dùng nữa. Nay chuyển sang phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh là chính”, bà Nguyễn Thị Được, ở huyện Lý Sơn chia sẻ. Theo nông dân, sử dụng phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh sẽ giúp đất tơi xốp hơn và không làm đất bị thái hóa như phân hóa học. “Lúc trước, người dân hay dùng phân vô cơ bón lót. Sau nửa tháng xuống giống, hành, tỏi có hiện tượng vàng lá là bón thúc Urê. Nhưng khi biết bón phân này gây ô nhiễm môi trường, nông dân đã không còn dùng nữa. Nay chuyển sang phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh là chính”, bà Nguyễn Thị Được, ở huyện Lý Sơn chia sẻ.

Phân chuồng, phân xanh là 2 loại phân được nông dân sử dụng phổ biến nhất từ 3 năm trở lại đây để bón lót cho hành, tỏi. Hai loại phân này giúp việc cải tạo đất trở nên dễ dàng, vì đất không bị chai cứng. Ngoài việc tự chế phân chuồng, phân xanh thì mỗi năm nông dân Lý Sơn còn mua hơn 100 tấn phân hữu cơ vi sinh từ Nhà máy Xử lý rác Lý Sơn để cải tạo đất. Chị Võ Thị Khoa, ở huyện Lý Sơn cho hay: Sử dụng phân chuồng bón lót hay phân hữu cơ vi sinh bón thúc cho hành, tỏi đều tiết kiệm chi phí hơn so với sử dụng các loại phân vô cơ khác. Phân chuồng làm đất tơi xốp, còn thuốc bảo vệ thực vật vi sinh thì không gây ô nhiễm môi trường, hành, tỏi làm ra bảo quản được lâu hơn.

Hướng đến đạt chuẩn VietGAP

Không để nông dân tự bơi trong chuỗi sản xuất hành tỏi sạch, một số doanh nghiệp đã liên kết với nông dân ứng dụng công nghệ vi sinh vào sản xuất hành, tỏi theo phương pháp hữu cơ. Công nghệ này không dùng cát trắng, chỉ sử dụng phân hữu cơ vi sinh để cải tạo đất, tổng hợp đạm từ không khí, phân hủy các chất hữu cơ khó tiêu trong đất và tạo cân bằng hệ sinh thái trong môi trường đất. Thời điểm đầu, năng suất hành, tỏi sản xuất theo phương thức hữu cơ chỉ bằng 60% so với phương thức canh tác truyền thống, nhưng sản phẩm lại có giá bán cao gấp 3 lần so với hành, tỏi canh tác truyền thống.

Anh Phạm Văn Công - Giám đốc Công ty CP Dori Lý Sơn cho biết: Bốn năm qua, Công ty đã hợp tác cùng 10 hộ nông dân áp dụng phương thức sản xuất hành, tỏi theo phương thức hữu cơ và đã cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP được người tiêu dùng đón nhận. “Trên diện tích đất tôi liên kết với nông dân canh tác không sử dụng phân, thuốc hóa học, kể cả thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu hay là thuốc trừ nấm, giúp môi trường xung quanh trở nên an toàn. Chất lượng tỏi được làm từ phương pháp hữu cơ cũng cao hơn, bảo quản được lâu hơn, các tinh chất có lợi trong tỏi cũng cao hơn so với tỏi trồng theo cách trước đây”, anh Công nhấn mạnh.

Huyện Lý Sơn hiện có khoảng 3ha đất nông nghiệp sản xuất hành, tỏi theo phương thức hữu cơ - VietGAP do doanh nghiệp liên kết với nông dân thực hiện. Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn Võ Trí Thời cho biết: Những năm gần đây, nông dân đã nhận thức rõ hơn về tác hại do ô nhiễm mỗi trường từ hoạt động sản xuất nông nghiệp sử dụng phân, thuốc vô cơ. Do đó, nông dân đã chuyển sang bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật vi sinh. “Để không ngừng nâng cao giá trị, giá thành cho hành, tỏi Lý Sơn; đồng thời bảo vệ môi trường từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, huyện đang khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, làm cầu nối giữa doanh nghiệp, người dân và nhà nước trong việc phát triển sản xuất hành, tỏi theo phương thức hữu cơ đạt chuẩn VietGAP”, ông Thời nói.

HỮU DANH