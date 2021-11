Ứng dụng Zalo trong cải cách thủ tục hành chính

“Những đợt làm căn cước công dân, nhờ kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo, cũng như thời gian, địa điểm cụ thể trên cổng Zalo của xã, nên người dân đều nắm rõ và sắp xếp công việc hợp lý, đến đúng lịch hẹn. Những trường hợp không đến được và có lý do chính đáng, khi thông báo lên nhóm, công an xã trực tiếp đến tận nhà để hỗ trợ người dân. Đến nay, tiến độ làm căn cước công dân trên địa bàn xã đã đạt 99%, còn lại chủ yếu là số người dân đi làm ăn, sinh sống ở ngoài tỉnh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa thể trở về địa phương”. Thiếu tá ĐINH MIỀN Trưởng Công an xã Long Môn