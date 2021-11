Chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với việc khắc phục hậu quả mưa lũ diễn ra từ ngày 7 - 9/11, hiện nay chính quyền và người dân các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thực hiện các phương án để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn dự báo từ ngày 10 - 15/11.

Sẵn sàng di dời dân

Ngày 9/11, ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương và người dân các xã Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) tổ chức dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, trường học, nhà dân... Tại thôn An Hòa, xã Hành Dũng, vì nước ngập sâu gần 1m, nên một số hộ dân bị ướt đồ đạc, thiết bị gia dụng. “Khu vực thôn An Hòa thấp trũng, nên nguy cơ ngập lụt nặng. Xã đã tổ chức lực lượng giúp người dân kê gác, vận chuyển đồ dùng gia đình đến nơi an toàn, đồng thời sẵn sàng các phương án di dời, sơ tán người dân nếu xảy ra lũ lớn”, Chủ tịch UBND xã Hành Dũng Trần Văn Thiện cho biết.

Lực lượng xung kích xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) giúp người dân kê cao đồ đạc, đề phòng ngập lụt nặng trong đợt mưa từ ngày 10 - 15/11. Còn tại huyện Minh Long, từ ngày 7/11 đến nay mưa lớn kéo dài liên tục, đã gây sạt lở nghiêm trọng, làm ách tắc nhiều tuyến đường, khiến một số khu vực thuộc xã Long Môn bị chia cắt, cô lập. Trong sáng 9/11, lực lượng chức năng huyện Minh Long đã kiểm tra mức độ sạt lở, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc ứng phó với đợt mưa lớn sắp đến. Còn tại huyện Minh Long, từ ngày 7/11 đến nay mưa lớn kéo dài liên tục, đã gây sạt lở nghiêm trọng, làm ách tắc nhiều tuyến đường, khiến một số khu vực thuộc xã Long Môn bị chia cắt, cô lập. Trong sáng 9/11, lực lượng chức năng huyện Minh Long đã kiểm tra mức độ sạt lở, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc ứng phó với đợt mưa lớn sắp đến.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, vùng trọng tâm bị ảnh hưởng của đợt mưa lớn sắp đến là các địa phương thuộc lưu vực sông: Phước Giang, Trà Câu, sông Vệ, sông Thoa, Trà Bồng. Vì vậy, chính quyền các huyện Minh Long, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Bình Sơn và TX.Đức Phổ... đã khẩn trương tổ chức lực lượng và phương tiện để sẵn sàng sơ tán, di dời 10.491 hộ/36.726 nhân khẩu thuộc khu vực thấp trũng và 2.655 hộ/10.570 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở đất, núi khi xảy ra rủi ro.

Đảm bảo an toàn đê điều

Toàn tỉnh hiện có 124 hồ chứa thủy lợi, gồm 119 hồ chứa có tràn tự do và 5 hồ có cửa van điều tiết. Đến sáng 9/11, 116/119 hồ có tràn tự do đã đạt 100% dung tích chứa. Tuy nhiên, trong số 101/116 hồ chứa có tràn tự do thuộc quản lý, vận hành của chính quyền các địa phương, có nhiều hồ đã xuống cấp. Do đó, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ chứa.

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi mực nước tại hồ chứa; sẵn sàng bố trí đầy đủ vật tư phòng, chống mưa lũ tại công trình, để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần triển khai ngay phương án “4 tại chỗ”, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết, chủ động và tích cực tham gia ứng phó với mưa lũ.

Sáng 9/11, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT) Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp trực tuyến với đại diện lãnh đạo 7 tỉnh, thành phố miền Trung (từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa) về công tác ứng phó với mưa lũ. Dự họp tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Dự báo từ nay đến ngày 15/11, từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi; ngập lụt vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị. Vì vậy, ông Trần Quang Hoài yêu cầu các địa phương nhanh chóng rà soát những khu vực ngập lụt, mất an toàn cho người, giao thông vận tải, công trình xây dựng... cũng như kiểm tra kịch bản xả lũ. Qua đó triển khai ngay lực lượng tuần tra, canh gác và cắm biển hướng dẫn giao thông ở những vị trí ngập sâu, ngầm tràn, kể cả khu vực có nguy cơ chưa sạt lở. Sẵn sàng phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn...

Bài, ảnh: MỸ HOA