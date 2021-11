Tiệm sửa xe của lòng nhân ái

(Báo Quảng Ngãi)- Hơn một tháng qua, tiệm sửa xe máy của anh Huỳnh Văn Phước (33 tuổi) trên Quốc lộ 1, ở thôn 1, xã Đức Nhuận (Mộ Đức) trở thành nơi sửa xe miễn phí cho những người lao động ở các tỉnh, thành phố phía nam trên đường trở về quê do dịch Covid-19. Đó là nơi mà lòng nhân ái lan tỏa.

Di chuyển trên chiếc xe máy cũ, nên hành trình về quê của vợ chồng chị Bùi Thị Hạnh (quê ở Hà Tĩnh) càng thêm vất vả. Khi qua địa phận Quảng Ngãi, vợ chồng chị Hạnh được anh Phước sửa xe miễn phí để đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Chị Hạnh xúc động nói, đi quãng đường dài nên xe máy bị hỏng, may là được anh Phước giúp đỡ, thay phụ tùng xe miễn phí. Không có việc làm do dịch Covid-19, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng tôi đành trở về quê. Tấm lòng của anh Phước thật đáng quý, chúng tôi sẽ nhớ mãi.

Dù ngày hay đêm, anh Huỳnh Văn Phước vẫn luôn nhiệt tình sửa xe cho người lao động từ các tỉnh, thành phố phía nam trở về quê. Đến tiệm sửa xe máy của anh Phước, chúng tôi phải đợi khá lâu mới có thể trò chuyện cùng anh. Bởi anh Phước phải thay nhớt, sửa xe để mọi người tiếp tục hành trình về quê. Anh Phước chia sẻ, cách đây hơn một tháng, vào lúc nửa đêm có hai thanh niên đến gõ cửa nhờ sửa giúp xe máy. Họ từ phía nam trở về quê do dịch Covid-19. Cũng từ đó, để chia sẻ khó khăn với những người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh Phước quyết định triển khai hoạt động sửa xe, thay nhớt không đồng. "Tôi thấy mình may mắn khi có việc làm ổn định, được sống gần người thân ở quê nhà, trong khi nhiều người phải vào miền Nam mưu sinh. Dịch bệnh đã khiến người lao động rơi vào cảnh khó khăn, phải trở về quê. Tôi muốn góp sức, chia sẻ một phần khó khăn, để đường về quê của họ được an toàn hơn", anh Phước bộc bạch.

Công việc của anh Phước càng nhiều khi dòng người về quê qua địa phận Quảng Ngãi mỗi ngày một đông. Nhiều hôm anh phải thức trắng đêm để sửa xe. Thấy vậy, nhiều thanh niên ở các địa phương đã tình nguyện góp sức cùng anh Phước sửa xe miễn phí, tiếp sức cho những người lao động trở về quê an toàn. “Chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi phụ giúp việc thay nhớt, vá xe... Còn anh Phước thì sửa chữa, thay các phụ tùng phức tạp, để người dân không phải chờ đợi lâu. Có những lúc, mấy anh em ở tiệm đuối sức vì làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng mọi người động viên nhau cố gắng. Ai cũng cảm thấy vui vì làm việc có ý nghĩa", anh Tạ Văn Phát chia sẻ.

Mỗi ngày, tiệm sửa xe của anh Phước tiếp nhận sửa miễn phí từ vài chục đến cả trăm chiếc xe máy. Nhiều xe bị hư hỏng nặng do xe đã cũ, di chuyển chặng đường dài. Anh Phước đã bỏ tiền túi gần 40 triệu đồng mua phụ tùng thay miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Số xe đến sửa tăng, đồng nghĩa với số phụ tùng cạn dần, anh Phước đã nhờ sự giúp đỡ của nhà hảo tâm và đã bán chiếc xe máy yêu thích của mình với giá 10 triệu đồng, để lấy kinh phí tiếp tục thực hiện chương trình sửa xe, thay nhớt không đồng. “Có nhiều chiếc xe lốc máy đã hỏng, riêng tiền thay phụ kiện đã hơn 2 triệu đồng. Kinh phí mỗi ngày mỗi tăng, nên tôi đành bán chiếc xe máy yêu thích của mình. Tôi dự định sẽ đăng bán thêm một chiếc xe nữa, dù có chút tiếc nuối, nhưng so với việc giúp đỡ được nhiều người, tôi lại thấy hạnh phúc hơn rất nhiều”, anh Phước bày tỏ.

Bài, ảnh: HẢI CHÂU